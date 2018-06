Cele mai ciudate lucruri despre Finlanda care îi vor uimi până și pe cei mai experimentați turiști

Copiii finlandezi ascultă o formație de heavy metal formată din dinozauri, bărbații își cară în spate soțiile pentru a câștiga bere și primarii sunt aruncați în apă, dar acest articol îți va spune mult mai multe lucruri despre Tărâmul celor 1.000 de lacuri, scrie feminis.ro.

Iată cele mai ciudate lucruri despre Finlanda, care îi vor uimi chiar și pe cei care au mai fost în această țară.



1. Parcări pentru câini lângă magazine și alte locuri publice



Există o lege în Finlanda care obligă pe oricine să construiască locuri speciale unde cineva își poate lăsa câinele. Proprietarii magazinelor pot fi amendați dacă nu au astfel de parcări.



2. Săbii pentru doctori



La unele universități finlandeze, există încă tradiția ca cineva care își ia doctoratul să primească, pe lângă diplomă, și o sabie. Singurul dezavantaj este că trebuie să-ți cumperi singur sabia.



3. Localnicii citesc foarte mult



Finlandezii sunt printre cei care citesc cel mai mult. Ei numără puțin peste 5 milioane, dar în fiecare an se cumpără mai mult de 67 milioane de cărți din librării. Librăriile private pot fi găsite ciar și în benzinării și cel mai uimitor lucru este că în cele mai mari poți împrumuta sau cumpăra nu numai cărți ci și instrumente muzicale, echipamente sport și mașini de cusut.



4. Câini pentru citit



Exsită câini speciali care ajută copiii orbi, dar și câini anume destinați să-i facă pe copii să învețe dificultățile limbii, ca să poată citi mai ușor.



5. Limba elfilor



Limba finlandeză este una dintre cele mai grele din lume și John Ronald Reuel Tolkien s-a inspirat din ea când a creat limba elfilor. Există 40 de sinonime pentru „zăpadă”, dar un singur cuvânt pentru „te rog”. Cu toate acestea, mai sunt o mulțime de cuvinte amuzante, cum ar fi „kalsarikännit”, care înseamnă „a bea în lenjerie intimă”. În plus, nu există timpul viitor în finlandeză.



6. Bonus la întoarcerea din concediu



Pentru a stimula întoarcerea angajaților din concediu, companiile finlandeze oferă un bonus la revenire. Acolo nimeni nu ascunde cât de mult câștigă, deoarece este foarte ușor să afli cât câștigă cineva dacă suni la un număr special destinat.



7. Amenzile depind de venit



O amendă depinde în mod direct de cât câștigă o persoană. Cu cât are salariul mai mare cu atât amenda va fi mai mare. Unul dintre managerii unei mari firme finlandeze a declarat că a trebuit să plătească cea mai mare amendă din istorie, adică 116000 de euro, pentru că a condus cu 75km/oră într-o zonă în care maximul permis era de 50km/oră.



8. Poliția renilor



În Finlanda, polițiștii sunt ajutați de reni să facă ordine. Această măsură are mai mult scop de marketing, pentru a atrage turiști în părțile nordice ale țării.



9. Marketing pentru introvertiți



Finlandezii iubesc să petreacă timpul singuri, așa că există baruri unde pot bea singuri și coșuri speciale de cumpărături pentru cei veniți singuri, acestea se numesc Sinkkukori.



10. Fanii berii



O persoană medie din Finlanda bea aproximativ 85 litri de bere pe an și în magazine există oferte speciale pentru cei care cumpără câte 1000 de doze o dată.



11. Case de petrecere



Aproape orice universitate mare din Finlanda are case care pot fi închiriate de studenții care vor să dea petreceri sau să organizeze vreun eveniment, chiar și cu alcool. Acestea arată ca o casă normală, au o sufragerie mare, mai multe dormitoare și chiar saună.



12. Fanii cafelei



Finlanda este cea mai mare consumatoare de cafea din lume, unde o persoană normală folosește 12 kg de cafea pe an, în comparație cu italienii, care folosesc doar 5 kg pe an.



13. Helsinki este cel mai cinstit oraș din lume



Conform unui experiment neobișnuit, realizat în 16 orașe din lume, capitala Finlandei a fost declarată orașul cu cei mai cinstiți oameni din lume. Experimentul presupunea punerea a 12 portofele în mijlocul străzii, cu un număr de telefon, o poză de familie și câțiva bani. 11 din 12 portofele au fost returnate proprietarilor în Helsinki, dar în alte țări mai puțin de jumătate au fost înapoiate.



14. Saune peste tot



În Finlanda sunt aproximativ 5 milioane de locuitori, care se pot duce la 2 milioane de saune, prezente în număr mai mare decât cel al mașinilor. Orice instituție mare are propriile saune, unde angajații se pot relaxa și chiar și deținuții pot merge la saună o dată pe săptămână. Cel mai neobișnuit loc unde se poate merge la saună este un lanț fast-food din Helsinki.



15. Mai mult metal rock decât oriunde



În Finlanda există foarte multe trupe de heavy metal, mai mult de 600 la fiecare milion de oameni și chiar copiii au propria trupă rock, numită Hevisaurus. Muzicienii din această formație cântă îmbrăcați în costume de dinozaur și au versuri educative.



16. Ziua Națională a Adormiților



Ziua Națională a Adormiților este o tradiție amuzantă din Finlanda, când familiile care au un membru ce se trezește târziu pot să îl arunce pe acesta în apă. În Naantali, această sărbătoare este specială, deoarece un cetățean care a făcut o contribuție mare la dezvoltarea orașului este aruncat în apă și din anul 1950, toți primarii primesc acest tratament.



17. Țara competițiilor neobișnuite



Aici are loc competiția de cărat neveste, cea de aruncat telefonul mobil, dar și cea în care concurenții cântă la un instrument imaginar.