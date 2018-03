Cele mai bune ținute de la Oscar 2018 şi ce vedete au fost cel mai prost îmbrăcate

O parte importantă a premiilor Oscar a fost dintotdeauna reprezentată de ținutele artiștilor. Anul acesta Jennifer Lawrence, Nicole Kidman și Margot Robbie se numără printre cele mai lăudate vedete pentru alegerile vestimentare. La extrema cealalată, a celor mai prost îmbrăcate vedete, au fost Viola Davies, Emma Stone, Salma Hayek.

Ținute apreciate au avut: Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Jane Fonda, Lupita Nyong'o, Sandra Bullock, Gal Gadot, Allison Janney, Judd Apatow, Leslie Mann, Hellen Mirren, scrie digi24.ro.

De asemenea, Timothee Chalamet, actorul, în vârstă de 22 de ani, nominalizat pentru rolul său din "Call Me By Your Name", a fost lăudat pentru costumul alb ales pentru acest eveniment.

Rochia lui Nicole Kidman a atras de asemenea, atenția datorită culorii sale indigo, dar și a design-ului său unic.

"În fiecare an este cineva care vine în pantaloni. Este mereu un moment controversat, deoarece unii vor spune că ar fi vrut o rochie de bal grandioasă sau o rochie cu mesaj. Alţii vor spune că e foarte chic. Mie îmi place în pantaloni pe covorul roşu. Mai mult decât orice, este o ţinută confortabilă. Nu poţi să critici pe nimeni că vrea să fie comod", a spus Andrea Lavinthal, în apărarea Emmei Stone.

Blanca Blanco, cunoscută pentru că a purtat roșu la Globurile de Aur, când toți au purtat negru pentru a susține mișcare #MeToo, a făcut din nou o alegere proastă în materie de haine. Rochia ei, în nuanțe de alb cu roșu nu s-a ridicat la nivelul evenimentului.