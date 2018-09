Cele mai bune rețete de MUST fără conservanți

Mustul, o băutură naturală obţinută din struguri, este foarte nrănitor şi energizant, fiind, totodată, şi un înlocuitor foarte bun şi sănătos pentru sucurile din comerţ, scrie realitatea.net.

Pentru păstrarea mustului o perioadă mai lungă de timp, vă propunem trei soluţii simple şi eficiente.



Păstrastrarea prin congelare:

După limpezirea mustului, acesta poate fi depozitat în sticle. Acestea se vor lăsa goale la două degete, pentru că mustul se dilată prin îngheţ, iar recipientele pot exploda. După ce se toarnă mustul în sticle, le putem pune la congelator. În momentul în care vă doriţi să consumaţi must congelar, scoateţi cantitatea dorită din congelator (numărul de sticle), şi ţineţi-o câteva ore la temperatura camerei, potrivit graiulsalajului.ro. Mustul păstrat prin congelare îşi pastraza toate calităţile, pentru că la temperaturi scăzute fermentaţia acetică nu se produce.



Păstrarea prin fierbere:



Se pune mustul la foc mic într-un vas emailat de zece litri (mai mic sau mai mare în funcţie de cantitatea de must pe care doriţi să o păstraţi pentru iarnă) şi amestecăm cu o lingură de lemn. Focul se opreşte când temperatură lichidului a ajuns la 90 de grade Celsius, iar acesta se toarnă în sticle. Se astupă ermetic şi se ţin în pături pentru a-şi păstra căldură până a două zi, pentru oprirea fermentaţiei. Sticlele se aşează în cămară sau în beci, unde temperaturile sunt constante.



Păstrarea cu hrean:



Se lasă la limpezit mustul obţinut după zdrobirea strugurilor. Se rade hreanul proaspăt spălat prin răzătoarea mică şi se amestecă cu mustul şi se pune în damigeană de 50 de litri. În 10 litri de must se pun 100 de grame de hrean ras. Se lasă aproximativ două săptămâni, după care se trage în sticle. Sticlele se astupă cu dopuri de plută şi se ţin la loc răcoros.