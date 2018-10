Cele mai bune pelicule românești vor fi difuzate la Chișinău în cadrul Festivalului Filmului Românesc

Foto: youtube

Cele mai bune pelicule românești vor fi difuzate timp de patru zile la cinematograful "Odeon" din Capitala. Festivalul a fost inaugurat aseară cu proiecția filmului "Un pas înaintea serafimilor”, în prezența regizorului Daniel Sandu.



"Eu sunt aici ca să vă păstoresc până la finalul seminarului, vreau să fiu cea mai unită clasă, vreți și voi? - Da!”



"Am plecat de la o experiență pe care eu am trăit-o, că am fost elev, am făcut liceu la seminarul teologic. M-am gândit că totuși acea experiență la seminarul teologic, mi-ar puea folosi să construiesc un film bazat pe acea poveste, așa s-a născut”, a declarat Daniel Sandu, regizorul filmului ”Un pas în urma serafimilor”.



Filmul "Un pas înaintea serafimilor” a fost lansat toamna trecută, iar de atunci a luat opt trofee la Premiile Gopo.



"Vor descoperi o temă și o lume pe care poate nu o știu și anume lumea unui seminar teologic din România, acțiunea este plasată undeva la sfârșitul anilor `90, dar descoperă o lume despre care nu știm foarte multe lucruri și cred că acesta este punctul de atracție al filmului”, a declarat Ionuț Mareș, selecționerul ZFR Chișinău.



Oamenii care au venit la eveniment au rămas încântați de proiecția filmului românesc.



”Este o sărbătoare a sufletului. Am venit să strângem filmele bune.”



”Este un eveniment ”hodoronc - tronc” care a venit peste mine și am venit să văd cinematografia de calitate, ceva foaie verde se poate văzut și pe internet.”



”Am fost la deschiderea filmului german și deja am fost interesați să privim și ediția a patra, cele de șapte filme care sunt filmele românești, mi-a fost foarte interesant.”



Festivalul "Zilele Filmului Românesc" de la Chișinău va fi deschis până duminică, iar intrarea este liberă. În total, vor fi prezentate șapte pelicule.