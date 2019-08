Cele mai bune jucătoare de tenis din lume, puse la încercare. Ce trebuiau să facă sportivele

foto: publika.md

Cele mai bune jucătoare de tenis din lume au făcut o incursiune în trecut. Sportivele care se pregătesc de US Open - ultimul turneu de Mare Şlem al anului - au fost puse la încercare: trebuiau să recunoască diverse dispozitive tehnice şi jucării celebre în anii 90 ai seciolului trecut.



Simona Halep, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Jelena Ostapenko şi alte tenismene s-au distrat de minune, chiar dacă uneori şi-au reamintit cu greu cum funcţionează dispozitivele pe care le aveau în faţă.



" - Cred că aşa formezi numărul.

- Apoi din nou. Mereu revii la început, cred. Nu sunt sigură.

- Salut. Leonardo DiCaprio? Eu sunt Daşa. Da!

- Serviciu de livrare pizza? Eu stau la hotel. "



După ce au revăzut telefonul cu disc, tenismenele au trecut la player-ul de casete audio, cu care au avut mari bătăi de cap.



"- Cred că trebuie să bag caseta în player. Aşa e? Dar cum să o fac? E o întrebare bună.

- Nu râde de mine. Ce fac?

- Eu pot băga corect caseta... Nu. Nu pot.

- L-am stricat. Stric chiar tot de ce mă ating.

- Nu am idee cum să o fac. "



Nici cu jucăria View-Master sportivele nu au avut "viaţă uşoară".



" - Nu am avut niciodată aşa ceva.

- Nu am văzut aşa ceva în viaţa mea. "

- Imagini calitative, deşi nu sunt 3D.

- O! O zebră frumoasă.

- Dragoni, dinozauri. Iubesc dinozaurii. "



Turneul de Mare Şlem de la US Open începe pe 26 august.