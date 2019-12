Cele mai apreciate videoclipuri de pe Youtube din ultimul deceniu

Administratorii YouTube au tras linia şi au făcut un top al celor mai apreciate videoclipuri încărcate pe parcursul deceniului care se încheie. Pe primul loc s-a plasat piesa "Despacito" a lui Luis Fonsi. Hitul-fenomen a adunat peste 6,5 miliarde de vizualizări de la lansarea din 2017.





S-au bucurat de popularitate şi melodiile britanicului Ed Sheeran. Hitul "Shape of You" a fost ascultat de 4,5 miliarde de ori pe Youtube, ocupând astfel locul doi în top, în timp ce "Thinking Out Loud" a fost pe a 10 poziţie în clasament.

Locul al treilea a fost obţinut de piesa "See You Again" a lui Wiz Khalifa, în colaborare cu Charlie Puth, un omagiu adus regretatului actor Paul Walker din filmul "Fast and Furious".

A făcut ravagii şi hitul "Uptown Funk", interpretat de Mark Ronson şi Bruno Mars. Videoclipul melodiei a fost vizualizat de 3,7 miliarde de ori şi s-a clasat pe a patra poziţie. Top cinci este încheiat de melodia "Gangnam Style" cu ridicola coregrafie care a înnebunit mapamondul. În cei şapte ani, de când a fost încărcat pe YouTube, videoclipul a adunat aproape 3,5 miliarde de vizualizări.

Top 10 al celor mai populare videoclipuri din ultimii 10 ani mai include artişti precum Justin Bieber, excentrica interpretă americană Katy Perry sau Maroon 5.