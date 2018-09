Cele două Corei au deschis un birou de legătură în localitatea nord-coreeană Kaesong

scrie agerpres.ro. "Un nou capitol de istorie se deschide astăzi aici", a declarat ministrul sud-coreean al Unificării, Cho Myoung-gyon, în cadrul ceremoniei de inaugurare, conform informaţiilor furnizate unui grup de jurnalişti."Acest birou de legătură este un nou simbol de pace creat în comun de Sud şi Nord", a adăugat acesta.Locaţia include birouri separate pentru Nord şi Sud, precum şi o sală de conferinţe comună. Biroul este destinat schimburilor transfrontaliere şi urmează primului summit, de la finalul lui aprilie, între Moon şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, conform ministerului Unificării.Preşedintele sud-coreean este aşteptat la Phenian marţi pentru o vizită de trei zile, al treilea summit intercoreean din acest an. Moon a fost în ultimul an dirijorul unui dezgheţ rapid în peninsulă, scrie AFP, fapt ce a permis un summit istoric, în iunie, în Singapore, între Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump, în cursul căruia liderul nord-coreean s-a angajat în denuclearizarea peninsulei, un eufemism care poate fi supus totuşi multor interpretări.Washingtonul vrea "o denuclearizare definitivă şi pe deplin verificabilă", însă procesul trenează de mai multe săptămâni. Deschiderea biroului de legătură a fost amânată din cauza acestui blocaj.Biroul, care îşi deschide de vineri porţile, este situat în fosta zonă industrială comună Kaesong, în Coreea de Nord. Această zonă, unde circa 53.000 de angajaţi nord-coreeni lucrau pentru 120 de companii sud-coreene la fabricarea de produse diverse cum ar fi ceasuri sau haine, a fost închisă în 2016, la scurt timp după al patrulea test nuclear nord-coreean.Biroul va servi drept "canal de comunicare şi de consultare deschis 24 de ore din 24 de ore, 365 de zile pe an", fiind consacrat întăririi relaţiilor între cele două Corei, a precizat anterior ministerul Unificării de la Seul. Fiecare din cele două părţi va aloca 20 de persoane.