Cele două autobuze oferite de Primăria Bucureşti, puse pe linii. Pasagerii, mulţumiţi de confortul acestora

Cele două autobuze donate de Primăria București bucură deja de o săptămână pasagerii din Chişinău. Vehiculele circulă pe linia cinci, care leagă sectorul Ciocana de Botanica.



Oamenii sunt mulţumiţi că au parte de confort și spun că autobuzele sunt foarte utile pentru municipiul Chișinău.



"Am intrat în autobuz și am rămas surprinsă de noul design. Am auzit la televizor că trebuie să aducă două autobuze și să le pună în circulație pe linia 5 și m-am bucurat."



"Chiar azi prima dată m-am urcat în el. E ok, e curat, în autocar e destul de bine."



"Mi se pare mai nou, mai frumos, comod, liber."



Sergiu Căstășan este angajat la Parcul Urban de Autobuze deja de 22 de ani. El spune că în acești ani a reușit să conducă zeci de vehicule de rută, dar acesta este mult mai confortabil, nu doar pentru șofer, dar și pentru pasageri.



"E mai bun decât cele pe care le avem noi. Caroseria e mai joasă și călătorii se pot urca și coborî mult mai ușor", a spus Sergiu Căstăşan, șofer.



Directorul interimar al "Parcului Urban de Autobuze", Vitalie Copaci, susţine că vehiculele primite în dar sunt mult mai performante, au aer condiționat și platformă pentru accesul persoanele cu nevoi speciale.



"Autobuzele au fost aduse în Chișinău la data de 27 aprilie, după perfectarea actelor, la data de 3 mai, autobuzele au fost puse în circulație pe ruta numărul cinci, care leagă sectorul Ciocana cu sectorul Botanica", a spus Vitalie Copaci, director interimar ÎM "Parcul Urban de Autobuze".



Autobuzele au fost donate de autorităţile din București, după ce candidatul independent la Primaria Capitalei, Silvia Radu, a semnat, în perioada în care era edil interimar, un acord cu Gabriela Firea.

Pe străzile din municipiul Chișinău circulă 126 de autobuze.