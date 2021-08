Cele 5 autobuze din lotul total de 100 de unităţi cumpărate de municipalitate au fost puse în circulație

Cele cinci autobuze noi de model ISUZU din lotul total de 100 de unităţi de transport cumpărate de municipalitate au fost puse în circulație. Autobuzele au 48 de scaune pentru pasageri, sunt dotate cu sistem de aer condiţionat. Totodată, vor avea şi conexiune la internet. Şoferii care până acum au lucrat pe vehicule cu termenul de exploatare depăşit spun că noile achiziții îşi merită toţi banii."Poţi să spui că oraşul era fără autobuze. ""Clar că aceste autobuze sunt mai bune, au aer condiţionat, maşinile sunt noi şi e mai uşor de lucrat. Pe ruta 18 am lucrat pe autobuz LIAZ, maşini veche, dar acum am primit una nouă şi e foarte bună."" Au multe dotări, camere de luat vederi şi în spate, şi prin părţi, şi în faţă, şi în salon, unde stau pasagerii. Maşina s aşează, se ridică, se culcă pe o parte, scaunul se mişcă, adică are de toate. Iaca, pe ecran se vede maşina din spate, vezi la ce distanţă e. "La începutul lunii iulie, Parcul Urban de Autobuze număra 120 de unităţi de transport, dintre care 92 au deja termenul de exploatare depăşit. Unele dintre ele au şi peste 20 de ani."Sperăm ca la această etapă, să rezolvăm problema acută până la sfârşitul anului să zicem aşa, dar nu ne oprim aici. Îmi propun ca până la sfârşitul anului, ambele parcuri să fie reorganizate şi dotate cu cele necesare. Ştiţi foarte bine că am avut, în unele cazuri, autobuze care au peste 20 de ani. "Dincolo de deficitul de unităţi de transport, Parcul Urban de Autobuze se confruntă şi cu o lipsă acută de şoferi."Astăzi mai avem nevoie de încă 25 de şoferi de autobuz şi 35 de taxatori. Din păcate, avem astfel de probleme şi cu angajaţii auxiliari: suntem în căutare de sudori, muncitori care să repare autobuzele, electricieni, mecanici. "Pentru a cumpăra cele 100 de autobuze, Primăria a împrumutat 263 de milioane de lei de la o bancă comercială. Banii trebuie restituiți în șapte ani, cu o dobândă de 6,5 la sută.