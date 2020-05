Cel puţin doi pasageri au supravieţuit prăbuşirii avionului din Pakistan. IMAGINI DE LA LOCUL DEZASTRULUI

Cel puţin doi pasageri au supravieţuit prăbuşirii avionului companiei Pakistan International Airlines, a anunţat autoritatea aviatică civilă din această ţară, potrivit Reuters, citează Agerpres.

Unul dintre supravieţuitori, Zafar Mahmood, directorul unei bănci comerciale, se află într-o stare stabilă, a informat ministrul-şef al provinciei Sindh, Murad Ali Shah, care l-a vizitat pe bărbatul supravieţuitor la spital.

Când ministrul-şef a spus "Murad este aici", supravieţuitor a spus "Mulţumesc mult. Dumnezeu a fost milostiv", informează un comunicat al ministrului.

Ar putea exista şi alţi supravieţuitori, potrivit lui Sumair Nizami, un oficial al Pakistan International Airlines.

În jur de zece corpuri umane au fost deja scoase din epavă, a precizat Ismail Khosa, un purtător de cuvânt al agenţiei de aviaţie civilă, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre resturile avionului.

Amintim că un avion al companiei Pakistan International Airlines cu 107 persoane la bord s-a prăbușit, vineri, într-o zonă rezidențială a orașului Karachi, aproape de aeroport.

Conform Autorităţii Aviaţiei Civile, pilotul avionului PK 8303 a raportat către turnul de control o problemă tehnică înainte de a se pierde contactul.

#Karachi: A major emergency operation is currently underway after a Pakistan International Airlines plane with 99 passengers and eight crew members on board crashed in a residential area near the airport in Karachi, Pakistan.

pic.twitter.com/CFY9lDLY47