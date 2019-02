Cel puţin cinci persoane au murit în urma ploilor torenţiale din Rio de Janeiro

scrie agerpres.ro. "Pentru moment, am înregistrat cinci morţi, însă bilanţul ar putea creşte la şase", a declarat joi dimineaţă primarul Marcello Crivella, care a decretat "stare de criză" - cel mai ridicat nivel de alertă - şi un doliu oficial de trei zile în acest oraş cu peste 6,3 milioane de locuitori."Peste 60 de copaci au fost dezrădăcinaţi. Avem numeroase zone de risc în oraşul nostru, solul este îmbibat cu apă şi ne temem că vor avea loc alte căderi de copaci şi alte alunecări de teren. Cerem populaţiei să părăsească aceste zone de risc", a adăugat el.O alunecare de pământ a ucis un rezident din Rocinha, cea mai mare favelă din Rio de Janeiro. Autorităţile locale au declarat că sirenele dispozitivelor de alarmă au răsunat în cursul serii de miercuri în acel uriaş cartier popular amenajat pe colinele ce înconjoară zonele rezidenţiale aflate în sudul oraşului, pentru a evacua o parte a populaţiei.Imagini impresionante care circulă pe reţelele de socializare arată un locuitor al favelei în timp ce era luat de viitură, pe o stradă îngustă invadată de torent uriaş de apă, format în urma ploilor abundente.În favela Rocinha, 153,2 mililitri cubi de apă au căzut în doar patru ore, reprezentând aproape jumătate din precipitaţiile aşteptate în mod obişnuit pentru întreaga lună februarie.În favela Vidigal, apropiată de Rocinha, o altă persoană a murit sub un zid care s-a prăbuşit, potrivit primăriei locale.În cartierul turistic Copacabana, vântul a suflat cu o viteză de peste 110 kilometri pe oră şi numeroase vehicule au fost strivite de arbori dezrădăcinaţi.În Barra da Guaratiba, cartier popular din vestul oraşului Rio de Janeiro, o casă s-a prăbuşit, ucigând doi dintre rezidenţi.O altă alunecare de pământ a provocat prăbuşirea unei părţi a unei piste de biciclete, situată pe o cornişă a litoralului şi construită cu ocazia Jocurilor Olimpice din 2016.Pista fusese deja avariată în urmă cu un an, când alte ploi diluviene au făcut patru victime în rândul populaţiei locale.Una dintre persoanele decedate în noaptea de miercuri spre joi a fost o femeie aflată într-un autobuz care circula pe acea cornişă. Un alt pasager din acelaşi autobuz a fost dat dispărut.În aprilie 2016, un alt tronson al aceleiaşi piste de biciclete, care leagă cartierele rezidenţiale Leblon şi Sao Conrado, nu departe de Rocinha, s-a prăbuşit în urma unor valuri violente, provocând moartea a doi biciclişti.Rio de Janeiro a avut parte în acest an de cea mai călduroasă lună ianuarie de după 1922, data la care au fost realizate primele măsurători meteorologice în oraş, cu o temperatură medie de 37,4 grade Celsius.