Cel puțin 51 de civili din Siria au fost ucişi în raiduri atribuite aviaţiei ruse

Raidurile au lovit joi seară localitatea Zardana, aflată sub controlul rebelilor şi jihadiştilor în această provincie din nord-vestul ţării în război, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).Un număr de 51 de civili, dintre care nouă copii au murit în raiduri, a informat un nou bilanţ al OSDO care anunţase anterior 44 de morţi. S-au înregistrat, de asemenea, zeci de răniţi.Bilanţul continuă să se înrăutăţească, pentru că mai multe corpuri au fost extrase din casele distruse de bombe, a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahman.Aviaţia rusă a fost acuzată în mai multe rânduri că a făcut victime printre civili în loviturile sale, dar Moscova a dezminţit întotdeauna şi a afirmat că are ca ţinte "terorişti", referindu-se la jihadişti sau rebeli.Vineri, Moscova a negat încă o dată că a desfăşurat raiduri în regiunea în cauză. "Aceste informaţii nu au nicio legătură cu realitatea", a afirmat Ministerul rus al Apărării.După lovituri, un crater important s-a format în mijlocul clădirilor cu două sau trei etaje în ruine, potrivit unui corespondent al agenţiei France Presse aflat la faţa locului. Civilii i-au ajutat pe membrii echipelor de prim-ajutor să scoată corpurile de sub dărâmături.În cursul nopţii de joi spre vineri, la un spital din apropiere au fost transportaţi numeroşi răniţi: femei, copii, persoane în vârstă şi membri ai echipelor de salvare, scrie Agerpres.ro O mare parte a provinciei Idlib se află sub controlul jihadiştilor din Hayat Tahrir al-Sham, o coaliţie dominată de fosta ramură a organizaţiei Al-Qaida în Siria.Această provincie, printre ultimele care scapă în mare parte controlului puterii lui Bashar Al-Assad, este frecvent ţinta raidurilor sângeroase ale regimului ori aliatului său rus