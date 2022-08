Cel puțin 4 oameni au murit în urma unor proteste, care au izbucnit în oraşul Tembisa

Cel puțin patru oameni au murit în urma unor proteste care au izbucnit în oraşul Tembisa din Africa de Sud, pe fondul creșterii prețurilor și al scăderii nivelului de trai. Doi manifestanţi au fost împușcați de poliție, iar alte două cadavre au fost găsite într-o clădire incendiată, după ce protestatarii au blocat drumurile şi au dat foc unei clădiri municipale.

În Africa de Sud se atestă cel mai mare nivel de șomaj și criminalitate din lume, așa că astfel de proteste au loc în mod regulat. Din cauza scumpirilor alimentelor şi a creşterii tarifelor la energia electrică, majoritatea populației a ajuns sub pragul sărăciei. În plus, întreruperile de curent au devenit mai frecvente, deoarece furnizorul are datorii foarte mari, scrie presa locală.