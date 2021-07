Cel puţin 34 de morţi în urma unui muson în vestul Indiei

Cel puţin 34 de persoane şi-au pierdut viaţa în India, după o alunecare de teren declanşată de ploile musonice abundente din Mumbai, au anunţat autorităţile locale. Un bărbat din provincia Chembur a povestit cum a reușit să salveze o fetiţă care implora ajutor, după ce un zid al unei clădiri s-a prăbușit peste mai multe locuințe. ''Avea corpul blocat în noroi. Cumva, am reuşit să o scot. Avea răni la picioare", a spus salvatorul. Oamenii nu au apă potabilă și au fost sfătuiți să o fiarbă înainte de a o consuma.





Ploile au inundat, de asemenea, un complex de purificare a apei, perturbând alimentarea ''în majoritatea zonelor din Mumbai". În Chembur, la periferia estică a capitalei financiare a Indiei, un copac a căzut pe un zid care s-a prăbuşit pe mai multe locuinţe, 21 de cadavre fiind recuperate de sub dărâmături, a anunţat duminică seară Forţa Naţională de Răspuns la Dezastre (NDRF).



''Am văzut o fetiţă care a rămas blocată printre resturi. Ea striga după ajutor'', a declarat pentru AFP Firoz Khan, un locuitor afectat la rândul său de ploaia torenţială din Chembur. ''Avea corpul blocat în noroi. Cumva, am reuşit să o extrag. Avea răni la picioare. Abia am supravieţuit şi eu acestei prăbuşiri'', a spus el.

Într-o suburbie din Vikhroli, la nord-est de oraş, zece persoane şi-au pierdut viaţa în urma unei alunecări de teren care a afectat cinci case, duminică dimineaţă, a adăugat NDRF.

Oraşul Mumbai a fost afectat de ploi torenţiale începând de sâmbătă, iar funcţionarea serviciilor de transport local a fost perturbată, notează Times of India. Municipalitatea nu a precizat când va fi restabilită alimentarea cu apă potabilă, însă a sfătuit locuitorii să fiarbă apa înainte de a o consuma.

Duminică, Departamentul Indian de Meteorologie (IMD) a declarat că pentru următoarele două zile au fost prognozate ''ploi moderate până la intense sau averse însoţite de furtuni''. De asemenea, au fost emise avertizări de alunecări de teren, valabile pentru următoarele zile, pentru statul Himachal Pradesh din nordul ţării, conform agenţiei Xinhua, citată de Agerpres.

Premierul Narendra Modi a transmis condoleanţe prin intermediul Twitter şi a anunţat acordarea unui ajutor financiar familiilor victimelor.

Prăbuşirile clădirilor sunt evenimente frecvente în India în timpul sezonului musonic (iunie-septembrie), unele structuri vechi şi rudimentare cedând în timpul ploilor neîncetate.

Luna trecută, 12 persoane au murit după ce o clădire a căzut într-o mahala din Mumbai, iar în septembrie 39 de locuitori şi-au pierdut viaţa după ce un imobil cu trei etaje s-a prăbuşit în Bhiwandi, în apropiere de capitala financiară a ţării.