Cel puţin 15 persoane au fost ucise sau rănite în două explozii în Afrin

Cel puţin 15 persoane au fost ucise sau rănite miercuri în două explozii care au avut loc în enclava siriană Afrin (nord), a anunţat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agenţia Xinhua.

Potrivit OSDO, se crede că una dintre explozii ar fi fost provocată de un vehicul-capcană în centrul Afrinului. Nu se cunoaşte însă cauza celei de-a doua explozii, scrie jurnalul.ro.

At least 9 Turkish-backed jihadists were killed by two VBIEDs in #Afrin City. The attack was carried out by the Afrin Falcons. The Afrin Falcons also announced that there will be more attacks soon.https://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/qZpOiAJrB8