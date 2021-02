Cel puţin 130 de oameni s-au ales cu fracturi în ultimele două zile din cauza patinoarelor formate pe străzile din Chişinău

Ninsoarea de săptămâna trecută a transformat curţile blocurilor din Chişinău în adevărate patinoare. În ultimele două zile, zeci de oameni au ajuns la spital cu fracturi, după ce au căzut pe gheaţă. Potrivit şefului Direcţiei locativ-comunale şi amenajare, Ion Burdiumov, printre blocuri a fost presurată doar sare, deoarece nisipul lasă murdărie."O să intervenim la necesitate şi cu nisip. Avem în stoc 80 de tone de nisip. Până în prezent nu ne-am propus să-l folosim, am folosit doar sarea. ", a declarat Ion Burdimov, şeful Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare.În replică, primarul Capitalei l-a apostrofat pe şeful Direcţiei locativ-comunale."Noi nu suntem cei mai bogaţi ca să folosim metode extravagante, dar vă rog mult să ajungem măcar cu metodele obişnuite. În curţile blocurilor de locuit şi pe trotuare, atunci când avem aest timp nefavorabil pentru deplasările pietonale, trebuie să asigurăm diminuarea riscurilor cât se poate de mult.", a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.Alexandru Bezverhnii a căzut duminică seara pe strada Columna din Capitală."Pe jos era zăpadă şi eu mergeam pe zăpadă. Se vede că sub zăpadă era şi gheaţă. Eu am alunecat şi am căzut. Aş vrea ca cei responsabili să se pună acum în pielea mea. Ei vor ieşi la muncă, dar eu nu voi putea lucra în următoarele două luni."Potrivit purtătorului de cuvânt al Institutul de Medicină Urgentă, Dorina Arsene, în weekend, 130 de persoane s-au adresat la medic după ce au căzut pe gheaţă."În zilele de weekend şi în prima jumătate a zilei de astăzi s-au adresat în jur de 130 de pacienţi, dintre care aproape 40 au fost internaţi. O parte dintre ei au rămas în spital pentru a fi monitorizaţi, iar o parte au avut nevoie de intervenţii chirurgicale."Muncitorii de la "EXDRUPO" au intervenit şi pe drumurile din oraş cu 21 de utilaje. În noaptea de duminică spre luni s-au împrăştiat 55 de tone de sare şi aproape 600 de tone de amestec format din sare şi nisip.