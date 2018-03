Cel puţin 13 oameni au fost răniţi într-un club de noapte din Londra, după ce un bărbat a intrat cu maşina în local (VIDEO)

Un bărbat care a fost dat afară dintr-un club de noapte a intrat cu maşina în persoane care dansau într-un cort, rănind cel puţin 13 oameni, a anunţat poliţia, scrie The Associated Press.

Bărbatul, în vârstă de 21 de ani, a fost arestat sub acuzaţia de tentativă de omor în urma incidentului, care a avut loc sâmbătă, la Gravesend, la aproximativ 48 de kilometri sud-est de Londra, a anunţat Poliţia din Kent.

GRAVESEND update: Lots of emergency services at Blake’s where a vehicle has allegedly been driven into the nightclub. Vid: Ihsan Ahmed pic.twitter.com/KXW2Ghp32L