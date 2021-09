Cel mai vechi festival cinematografic din lume își dă startul la Veneția. În acest an vor fi marcaţi 78 de ani de la debut

Cel mai vechi festival cinematografic din lume își dă startul la Veneția. Anul acesta, vor fi marcaţi 78 de ani de când evenimentul a fost organizat pentru prima dată. Festivalul se va desfăşura cu respectarea strictă a măsurilor privind evitarea răspândirii noului coronavirus. În zonă, vor fi amplasate mai multe corturi, unde vor fi efectuate teste gratuite la COVID-19. Totodată, lângă covorul roşu a fost instalat un gard pentru a împiedica fanii să se adune.

Anul acesta, în competiţia pentru Leul de Aur au fost înscrise 21 de filme. Prima peliculă care va fi prezentată este "Parallel Mothers", care o are în rol principal pe frumoasa actriţă Penelope Cruz. Filmul povesteşte istoria a două femei care se află concomitent în aceeaşi secţie de naştere a unui spital.



Pentru marele premiu va concura şi filmul "The Card Counter". Este o dramă scrisă şi regizată de Paul Schrader.



"-Nu contează dacă ai făcut ceva rău în trecutul tău.

- Nimic nu poate justifica ceea ce am făcut."



România este reprezentată de filmul ”Miracol”, regizat de Bogdan George Apetri, scurtmetrajul "Plastic semiotic”,de Radu Jude, prezentat în afara concursului, şi de pelicula ”Imaculat”, care aparţine lui George Chiper-Lillemark şi Monica Stan.

Juriul la această ediţie va fi prezidat de regizorul sud-coreean Bong Joon Ho.