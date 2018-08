Cel mai vârstnic salvamar din lume. O femeie de 61 de ani salvează vieți de 45 de ani

Joy Cunningham din Marea Britanie, în vârstă de 61 de ani, este probabil cel mai vârstnic salvamar din lume și, în cei 45 de ani de activitate, a adunat peste 80.000 de ore pe marginea piscinei, scrie Daily Express, citează libertatea.ro.

În ciuda faptului că nu îi este deloc ușor să țină pasul cu salvamarii mai tineri și trebuie să se pregătească fizic, zilnic, ea spune că nu renunță și plănuiește să mai lucreze încă patru ani, până va ieși la pensie.

În ciuda vârstei sale, Joy lucrează 37 de ore pe săptămână și dă probe de înot lunar pentru a-și păstra licența de salvamar.

Ea povestește că a început să lucreze ca salvamar prima dată la 16 ani, după ce a văzut un anunț într-un ziar local. În ani petrecuți pe marginea piscinei ea spune că a avut parte de destule momente în care viața unora dintre înotători a fost pusă grav în pericol.

Dar cel mai aproape de o tragedie a fost în 2016, atunci când un ofițer de poliție, aflat în afara programului, a suferit un stop cardiac și s-a prăbușit, din senin, lângă un instructor de înot. 'Inițial am crezut că are o criză de epilepsie, dar când l-am întors am văzut că era albastru la față. I-am făcut manevrele de resuscitare și am folosit defibrilatorul de patru ori până i-am pornit din nou inima. Paramedicii mi-au spus că dacă nu aș fi făcut asta la timp, omul ar fi murit', povestește salvamarul.

Joy spune că, deși trebuie să dea lunar teste de înot și să fie într-o formă cât mai bună, cazurile în care trebuie să intre în apă în timpul serviciului sunt destul de rare. Ea susține că preferă să evite pericolul înainte de a se produce. "Este ca un al șaselea simț. Dacă văd pe cineva care se chinuie să înoate, stau cu ochii pe el. După 45 de ani de experiență, pur și simplu îi cunoști", spune Joy.

De altfel, ea crede că acest dar pe care îl are, de a observa detalii și de a prevedea ce se va întâmpla a făcut-o să practice această meserie atât de mult timp. "Nu-i văd pe mulți făcând asta și în nici un caz o perioadă atât de lungă. De altfel, nici eu nu mă așteptam să o fac atât de mult", recunoaște salvamarul.

Cu toate acestea, Joy recunoaște că meseria ei are și părți urâte. De exemplu, ea spune că după toți acești ani este în continuare uimită de lipsa unui bun simț a oamenilor care merg la piscină și de faptul că un număr mare de oameni merg la bazin și intră în apă mare deși nu știu să înoate.