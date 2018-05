Cel mai vârstnic om de ştiinţă din Australia regretă că a ajuns până la 104 ani: Nu sunt fericit deloc, vreau să mor

Cel mai vârstnic om de ştiinţă din Australia a împlinit recent 104 ani şi îşi doreşte să... moară. David Goodall, un cercetător în domeniul ecologiei, va merge la o clinică din Elveţia unde sinuciderea asistată este legală, întrucât în ţara lui de baştină legislaţia nu permite deocamdată acest lucru.



"Regret că am ajuns la această vârstă. Aş fi preferat să am cu 20-30 de ani mai puţin", a spus David Goodall, om de ştiinţă.



David Goodall spune că de la o vreme nu mai vede bine, fapt ce îl deranjează că nu poate citi, se deplasează greu şi îi este trist că nu mai are niciun prieten în viaţă. A fost nevoit să renunţe treptat la pasiunile sale - tenisul de câmp şi rolurile în piese de teatru.



"Nu sunt fericit deloc, vreau să mor", a mai spus David Goodall.



David Goodall spune că vârstnicii ar trebui să aibă dreptul de a alege momentul în care vor să moară. În ţara sa, un singur stata a aprobat sinuciderea asistată, doar că legea va intra în vigoare abia la anul şi numai pentru bolnavii în stadiu terminal. Aşa că, Goodall speră să fie ajutat să îşi încheie viaţa în Elveţia. El a luat deja legătura cu reprezentanţii unei clinici din Basel.



Omul de ştiinţă a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume acum doi ani, când universitatea la care lucrează a încercat să îi suspende contractul de muncă, pe motiv că îşi pune viaţa în pericol venind zilnic la muncă. De-a lungul carierei de peste 70 de ani, el a publicat zeci de lucrări ştiinţifice în domeniul ecologiei şi până de curând a scris articole în presa de profil.