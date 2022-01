Cel mai tânăr primar din Republica Moldova a fost demis. Vorbim despre Ion Prunici, ex-primarul satului Păuleşti, din raionul Călăraşi, mandatul căruia a încetat înainte de termen. Decizia a fost luată de către Comisia Electorală Centrală, după ce, anterior, un grup de săteni au anunţat CEC despre faptul că edilul nu şi-a îndeplinit atribuţiile timp de mai bine de patru luni din motiv de boală."Încetarea înainte de termen a mandatului de primar, situaţia de imposibilitatea de a exercitării funcţiilor, atribuţiilor de serviciu, fiind expres stabilite şi termenul de mai mult de patru luni consecutive", a declarat membrul CEC, Alexandr Berlinschii.Cu toate acestea, fostul primar, care a fost ales de către localnici de două ori, consideră decizia Comisiei Electorale Centrale o nedreptate şi spune că nu a lipsit de la muncă."Eu consider că este dreptul meu de a mă trata dacă sunt bolnav şi cumva consider acţiunile CEC-ului nefondate să spun aşa. În această perioadă cât eram pe foaie de boală am fost prezent la Primărie, pentru că a fost un tratament ambulator şi nu m-a împiedicat să fiu prezent acolo", spune Prunici.Ion Prunici aduce drept dovadă a activităţii sale la Primărie, pentru perioada 15 aprilie-11 septembrie, dispoziţiile pe care le-a semnat. Deşi a prezentat actele la CEC, acestea au fost respinse."Am rezolvat problemele în perioada dată, că am avut şi o inspecţie anul trecut şi nu puteam să lipsesc. Consider nelogic momentul de a înceta mandatul unui primar care este în plină posibilitate de a-şi exercita atribuţiile şi nu văd de ce ar trebui să cheltuie nişte bani pentru alegeri, nu văd logica", a declarat Ion Prunici.Locuitoriii din Păuleşti comentează diferit acest caz."Nu chiar bun, că nimic nu avem. Iată venim şi ne uităm şi nu avea cine să ne iscălească, dar vrem şi noi să alegem unul mai bun.""Nu e bun, că are neamuri, are prieteni, în loc să îţi dea ţie că eşti bătrân, să la neamuri.E iată 87 de ani, nu mi-o dat nimic, nici un cadou""Ce putea face făcea, dar alţii îl considerau că nu era bun, da pentru cineva e bun. A făcut şi drumurile. A făcut şoseaua, trotuarul."Alegerile locale noi de la Păuleşti se vor desfăşura pe 15 mai.