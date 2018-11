Cel mai puternic antioxidant din lume îți curăță arterele de colesterolul rău

Această plantă are mai multe beneficii pentru sănătate și poate fi privită ca o minune, deoarece în mod normal crește în medii tropicale, dar poate fi cultivată foarte bine în propriul apartament, pentru că se întreține foarte ușor, scrie feminis.ro.

Dacă de mai mult timp cauți un remediu natural pentru colesterolul rău, busuiocul este soluția perfectă, ce reprezintă una dintre cele mai sănătoase ierburi aromatice și este indicat să se consume proaspăt, datorită aromei sale puternice. El îți oferă 29% din doza zilnică de nutrienți, conține vitaminele A și K, plus beta-caroteni, care sunt antioxidanți puternici, ce previn acțiunea radicalilor liberi, ateroscleroza și afecțiunile cardiovasculare. În plus, este o bună sursă de fosfor, fier, mangan, calciu, magneziu și flavonoizi cu proprietăți antibacteriene.



Cum să beneficiezi de proprietățile busuiocului



S-a dovedit de mai multe ori că plantele aromatice și condimentele reprezintă un adaos important în ceea ce privește cantitatea totală de antioxidanți preluată prin intermediul dietei alimentare, iar busuiocul are zero calorii, dar este bogat în vitamine și fibre, drept pentru care poate fi folosit în prepararea mai multor mâncăruri. De exemplu, înlocuiește cu succes sarea și brânza folosite pentru a asezona legumele și merge perfect în supe, sosuri pentru paste și salate.

Dacă ai de ales, încearcă să folosești busuioc proaspăt, deoarece are mai multe proprietăți spre deosebire de cel uscat, a cărui beneficii sunt distruse în timpul procesului de uscare. De asemenea, îl mai poți folosi ca infuzie de ceai sau supliment în ulei, dar ține cont de faptul că și el are o dată de expirare.



Beneficii pentru sănătate



1. Proprietăți antioxidante



Multe studii au demonstrat că busuiocul protejează împotriva mai multor chimicale și carcinogene.



2. Antibiotic natural



Busuiocul este un antibiotic foarte puternic ce ajută în tratarea mai multor probleme de sănătate și proprietățile sale devin și mai puternice când este combinat cu usturoi.



3. Curăță vasele de sânge



Datorită abilității sale de a curăța vasele de sânge de colesterolul rău, cunoscut și ca LDL Colesterol, busuiocul previne mai multe tipuri de afecțiuni cardiovasculare.



4. Beneficii suplimentare



Busuiocul este util în tratarea gripei, a răcelii, a tusei, paraziților, diareei, constipației și a problemelor cu rinichii.



Dacă vrei să ai o sănătate de invidiat și mâncare gustoasă, poți încorpora această plantă aromată în dieta zilnică fără nici o problemă, cu singura condiție să nu fii alergică tocmai la busuioc.