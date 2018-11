CEL MAI NOROCOS CUPLU. Doi soți au descoperit un bilet câștigător la loto, în timp ce făceau curățenie în casă

Un cuplu din Louisiana, SUA, a descoperit un bilet câștigător la loto, în valoare de aproape 2 milioane de dolari, în timp ce făceau curățenie în casă pentru Ziua Recunoștinței.

Harold și Tina Ehrenberg au descoperit biletul câștigător pe noptieră, cu două săptămâni înainte să expire termenul de predare pentru a intra în posesia premiului. Extragerea la loto a avut loc pe 6 iunie, iar cei doi au descoperit biletul abia pe 17 noiembrie.

”Prima dată am crezut că am făcut noi o greșeală, că am citit greșit numerele sau data de expirare. Așa că am verificat de mai multe ori numerele ca să ne asigurăm că sunt corecte. Am fost foarte entuziasmați”, a povestit bărbatul.

Cei doi au găsit biletul într-o sâmbătă și au vrut să meargă imediat cu el la biroul loteriei, care era închis însă.

Din premiul total în valoare de 1,8 milioane de dolari cei doi soți s-au ales cu 1,2 milioane, după ce au plătit taxele. Ei spun că vor păstra banii pentru când vor ieși la pensie.

”Nu avem planuri să cumpărăm nimic nebunesc sau să mergem într-o excursie mare. O să depunem banii la bancă”, a povestit femeia.