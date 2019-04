Cel mai mirositor eveniment din ţară. Festivalul Florilor a avut loc la Cimişlia

Locuitorii oraşului Cimişlia au avut parte de cel mai mirositor eveniment din ţară - festivalul Florilor. Acolo au participat peste 40 de crescători, care au adus cu ei în centrul oraşului mii de fire de flori, una mai rafinată ca alta. Plante decorative, exotice, în ghiveci sau pentru gradină. Toate au fost admirate de către vizitatori şi au putut fi cumpărate. Autorităţile spun că vor să-i înveţe, astfel, pe moldoveni obiceiul de a planta cât mai multe flori şi copaci.



Pentru a fi mai convingători, peste 300 de copii au defilat costumaţi în florile îndrăgite de moldoveni.

"Avem actinie, care este mai puţin răspândită în Republica Moldova. Este mai puţin întâlnită şi a fost crescută prin invitro."



Crescătorii spun că deşi muncesc mult pentru fiecare floare, preţurile nu răscumpără investiţiile şi timpul petrecut în sere.



"Aici sunt şase tipuri de flori şi aici 14 tipuri în şase culori. - Preţul care este? - 15 lei de fir."



"Este greu de îngrijit, nu este chiar aşa de uşor cum cred unii. Trebuie multă îngrijire, udeală, căldură iarna."



Iar o meşteriţă a venit cu flori confecţionate din deşeuri.



"Din pachete de unică folosinţă facem aţă din ele şi ulterior facem lucrări. Sau din plastinele muzicale vechi facem tablouri ca să ne poată bucura ochiul."



Şi dacă florile au fost subiectul târgului, şi alţi meşteri au venit cu tot ce au avut mai frumos.



"Florile sunt confecţionate din lentă de atlas, dar şi tablourile, toate din lentă de atlas manual confecţionat. "



Vizitatorii nu au putut rezista şi au cumpărat atâtea flori, cât au putut duce.



"Piaţa e plină de flori, toate frumoase. Sărbătoarea de astăzi a adus o sumedenie de flori pentru noi, că iubim florile tare mult."



"Am luat hortensie mai mult că ele merg foarte bine toată vara. Am avut anul trecut şi s-au ţinut până la sfârşitul lui octombrie."



La eveniment au venit şi unii politicieni.



"Florile ne ajută să uităm de problemele care ne înconjoară şi sigur că eu mi-aş dori ca raionul Cimişlia să fie Capitala florilor. Fiind deputat din Cimişlia vreau să punem împreună umăr la umăr la oraşul să devină ca o floare din Republica Moldova", a declarat Dumitru Diacov, preşedinte de onoare PDM.



"Noi vrem să promovăm nu doar în raionul Cimişlia dar în genere, în toată Republica Moldova florăritul.Moldovenii din veacuri, din moş strămoşi au iubit florile, le iubesc şi acum. Ce gospodină este acasă care nu are o floare. Floarea este tot", a declarat Iovu Bivol, preşedintele raionului Cimişlia.



Cea de-a VI-a ediţie a evenimentului a adunat vizitatori din peste 11 raioane ale ţării.