Cel mai mare târg de carte din lume se deschide la Frankfurt

scrie agerpres.ro. Potrivit organizatorilor, manifestarea expoziţională continuă să crească de la an la an, la ediţia din 2018 participând cu 3% mai mulţi expozanţi decât în anul precedent. În 2017, peste un sfert de milion de persoane au vizitat târgul.Scriitoarea nigeriană Chimamanda Ngozi Adichie este programată să vorbească în cadrul conferinţei de presă din deschiderea evenimentului de marţi dimineaţă, iar şefa diplomaţiei europene, Frederica Mogherini, va lua cuvântul în cadrul ceremoniei din cursul serii.Ţara invitată la ediţia din acest an este Georgia, care va avea un pavilion dedicat. Premierul Georgiei,, este aşteptat să participe la ceremonia de deschidere din timpul serii.Târgul de carte de la Frankfurt, ajuns la cea de-a 70-a ediţie, va fi deschis de miercuri până duminică, primele zile fiind dedicate profesioniştilor din industria cărţii, iar weekendul, publicului larg.Agenda târgului cuprinde circa 3.700 de evenimente, iar 9.800 de reporteri au fost acreditaţi pentru a relata despre eveniment.Luni, scriitoarea Inger-Maria Mahlke a primit Premiul german pentru carte cu romanul "Archipel" editat de Asociaţia editorilor şi librarilor germani.Juriul care a decernat premiul de 25.000 de euro romanului scris de Mahlke i-a descris lucrarea ca fiind "un eveniment impresionant" în literatura germană."Istoria colonială şi istoria dictaturilor europene din secolul al XX-lea fuzionează în această lucrare", a apreciat juriul, cartea fiind povestea a trei familii din clase sociale diferite în Spania lui Franco.