Cel mai mare stadion al Franţei a fost transformat într-un imens centru de vaccinare

Cel mai mare stadion al Franţei, Stade de France, a fost transformat într-un imens centru de vaccinare. În jur de 120 de cadre medicale lucrează acolo pentru a imuniza cetăţenii. Obiectivul este ca într-o singură săptămână să fie vaccinaţi în jur de zece mii de oameni.



"Am avut de ales între Moderna și Pfizer, așa că am ales Pfizer, poate din cauza siguranței, nu știu... Am citit în presă despre problemele vaccinului AstraZeneca, așa că am evitat să mă vaccinez cu acest ser.".

Autorităţile franceze şi-au propus ca până la mijlocul lunii iunie să imunizeze circa 30 de milioane de cetăţeni, adică aproape jumătate din populaţia ţării.



"Vreau să-mi exprim recunoștința și gratitudinea pentru toți cei care activează în cele 1 700 de centre de vaccinare din toată Franța. De asemenea, le mulțumesc, tuturor angajaților din domeniul sănătății care își aduc aportul la procesul de vaccinare.", a spus premierul Franței, Jean Castex.



Recent, velodromul din Marsilia şi stadionul din Lyon au fost transformate şi ele în centre de vaccinare. În prezent, Franţa se confruntă cu cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate puţin peste opt mii de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 şi aproape 400 de decese.