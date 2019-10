Cel mai mare producător de bancnote din lume a atins cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii

De La Rue, companie care tipăreşte aproximativ şapte miliarde de bancnote şi 15 milioane de paşapoarte pe an, a avertizat că profitul său anual va fi semnificativ mai mic decât aşteptările pieţei, rezultatele pe primele şase luni fiind posibil să fie de ordinul câtorva milioane de lire comparativ cu 17 milioane lire sterline (22 milioane dolari) în perioada similară a anului trecut.Imediat după acest anunţ, acţiunile De La Rue s-au prăbuşit cu 30% până la 131,6 pence per titlu, cea mai scăzută cotaţie din ultimii 21 de ani, ceea ce conferă companiei o capitalizare bursieră de 137 milioane lire sterline (177 milioane dolari).Acesta este al doilea avertisment de profit lansat de compania britanică în acest an, după cel din luna mai, care a fost urmat atunci de schimbarea directorului general. Noul CEO, Clive Vacher, este un specialist în relansarea companiilor cu probleme şi urmează să prezinte rezultatele pe primele şase luni în data de 26 noiembrie.Compania britanică a fost afectată în acest an de competiţia crescută pe piaţa tipăririi de bancnote precum şi de pierderea unui contract important care viza tipărirea de paşapoarte britanice după Brexit în faţa unui rival franco-olandez. De asemenea, De La Rue este vizată de o investigaţie a autorităţilor britanice care vizează un posibil act de corupţie în Sudanul de Sud.