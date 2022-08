Cel mai mare parc fotovoltaic din ţară produce non-stop energie electrică şi o vinde companiei Premier Energy

Cel mai mare parc fotovoltaic din ţară, care şi-a început activitatea acum jumătate de an la Criuleni, produce energie electrică la capacitate maximă. Curentul e vândut celui mai mare distribuitor, Premier Energy, cu 88 de bani per kilowat-oră. La sfârşitul acestui an, un consiliu de administraţie, creat de Consiliul raional Criuleni, va totaliza veniturile obţinute de parcul fotovoltaic din vânzările de electricitate. Ulterior conducerea locală va redirecţiona banii pentru lucrări de reparaţie la şcoli, grădiniţe şi la alte instituţii publice din raionul Criuleni.

Parcul fotovoltaic din Criuleni se întinde pe o suprafață de 8 hectare și are instalate 7 400 de panouri fotovoltaice și 16 invertoare, care transformă curentul electric obţinut din panouri. Compania a semnat, din 1 aprilie, un contract cu "Premier Energy" şi-i vinde energie prin reţelele de distribuţie.



"Din 1 aprilie avem contract cu Premier Energy la preţul de 88 de bani pentru un kilowat fără TVA. Producerea energiei electrice depinde de zilele însorite. Dacă în aprilie am avut peste 370 000 de kilowaţi, atunci în mai am produs peste 400 şi în iunie, 460 000 de kilowaţi. Chiar şi specialiştii din domeniul energetic spun că acest parc activează cu un randament mai mare decât se planifica", a spus VASILE FRUNZĂ, directorul parcului fotovoltaic.

Preşedintele raionului Criuleni promite ca, la sfârşit de an, un consiliu de administraţie să facă totalurile veniturilor obţinute din vânzarea energiei electrice, produsă eco, iar banii să fie cheltuiţi pentru dezvoltarea localităţilor din raion.



"Banii obţinuţi din vânzarea energiei electrice vor ajunge în soldul consiliului raional, iar ulterior vor fi distribuiţi inclusiv la diferite instituţii publice, de învăţământ, sănătate. Reţeaua construită aici aparţine Premier Energy, iar noi nu putem să merge livrăm în altă parte, asta ar implica alte costuri", a menționat PAVEL SPÎNU, preşedintele raionului Criuleni.

Conducerea ţării analizează posibilitatea să iniţieze, la anul, un mecanism prin care să ajute gospodăriile casnice să se conecteze la instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Guvernul deja oferă un astfel de suport întreprinderilor mici şi mijlocii.

"Pentru întreprinderile mici şi mijlocii este mecanismul prin care 50 la sută se oferă grant. Pentru consumatorii casnici suntem în analiza unui program, care, totuşi, ca să fim corecţi în vom iniţia anul viitor", a spus ANDREI SPÎNU, ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.



"Avem o politică închegată de promovare a energiei regenerabile, în acelaşi timp avem anumite cote, asta în condiţiile în care energia regenerabilă rămâne a fi destul de scumpă în comparaţie cu energia obişnuită, vom merge treptat pe aceste modificări", a spus , NATALIA GAVRILIŢA, premier.

Parlamentul a aprobat, săptămâna trecută, un proiect de lege care simplifică procesul de instalare a panourilor fotovoltaice la gospodăriile casnice. Termenul de eliberare a avizului a fost redus de la 30 la 10 zile şi a fost exclusă necesitatea obţinerii unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construcţie.

Instalarea parcului fotovoltaic la Criuleni a fost finanţată de China şi a costat 4 milioane de euro.