Cel mai mare festival muzical european cu acces gratuit debutează joi în Polonia

, scrie agerpres.ro. Cea de-a 25-a ediţie a acestui festival, cunoscut în trecut sub numele de Woodstock Festival Poland, se va desfăşura până sâmbătă, 3 august.Line-up-ul festivalului include trupe şi artişti cunoscuţi, precum Skunk Anansie, Prophets of Rage, Gogol Bordello, Ziggy Marley, Avatar şi Dub FX. Artiştii polonezi vor fi reprezentaţi în acest an, printre alţii, de Krzysztof Zalewski, Happysad, Acid Drinkers şi Agnieszka Chylinska.Festivalul a fost înfiinţat în 1995 în semn de omagiu adus voluntarilor care au strâns fonduri pentru Great Orchestra of Christmas Charity (WOSP), o renumită organizaţie de caritate poloneză.Kostrzyn nad Odra, oraş aflat la graniţa dintre Polonia şi Germania, este gazda evenimentului începând din 2004 şi atrage în fiecare an sute de mii de fani polonezi şi din alte ţări.Festivalul este asociat adeseori cu WOSP şi cu numele preşedintelui acestei organizaţii, Jerzy Owsiak. Renumit pentru stilul său vestimentar colorat şi pentru o frază devenită celebră - "Do what you want" ("Fă ceea ce vrei") -, Jerzy Owsiak este adeseori criticat de comunităţile conservatoare din Polonia.În anii recenţi, festivalul s-a confruntat cu mai multe probleme organizatorice.Din 2017, show-ul muzical a fost inclus în categoria "evenimentelor cu risc ridicat" de către Poliţia poloneză, devenind singurul festival muzical din Polonia care a primit o astfel de catalogare.În acest an, compania feroviară naţională poloneză şi alte companii regionale au anulat trenurile speciale care transportau de obicei spectatorii la acest eveniment, reluând însă aceste curse în urma unor proteste intense, care au atras intervenţia prim-ministrului Mateusz Morawiecki.