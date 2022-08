Cel mai mare festival al anului, “Summer Fest 2022”, ÎN CURÂND. Organizatorii promit o atmosferă excepțională

Au rămas mai puțin de două săptămâni până la cel mai mare festival al anului - “Summer Fest 2022”. Pregătirile sunt deja în toi. Organizatorii au început să amenajeze scena imensă. Evenimentul va avea loc la Grădina Botanica din Capitală. Pe scenă vor urca interpreţi renumiţi precum: Carla`s Dreams, Irina Rimes, Zdob și Zdub, Artik și Asti, Jah Khalib și mulți alții.

În aceste zile, în parc, au loc pregătirile pentru a amenaja scena pentru festivalul Summer Fest 2022. Organizatorii promit o atmosferă cu milioane de lumini şi ecrane gigantice.



”În acest an este ediția a cincea. O sărbătoare mică. În acest an, scena va fi montată altfel. Decorațiunile scenei sunt proiectate de o companie din Anglia. Este una dintre cele mai mari scene care se montează la concertele din Moldova. Ea are mai mult de cinci metri lungime.”



Organizatorii au pregătit și o scenă mai mică, unde în timpul zilei, distracţia va fi asigurată de un dj.



”Adăugător va fi o scenă pentru DJ. Va fi amenajată o zonă suplimentară, unde DJ-ul va întreține atmosfera pe timp de zi. De la ora 14:00 ziua va începe să pună muzică DJ-ul. Pentru ca la toți să le fie interesant și pentru ca oamenii să poată chiar și ziua să se distreze. Vor fi animatori, dansatori, gimnaste care vor arăta numere în aer, dar și multe alte surprize care o să-i frapeze pe toți.”



Pe parcursul celor două zile, pe scenă vor urca interpreţi autohtoni, dar şi din România și Rusia.



”Interpreții vor începe să cânte în prima zi de la ora 17:00 seara, iar în a doua zi de la ora 16:00-16:30.În prima zi vor fi șapte artiști, poate pe parcurs să mai apară, iar în a doua zi vor fi opt artiști.”



Festivalul va fi o sărbătoare pentru familie şi prieteni. În cea de-a cincea ediție, organizatorii promit mult mai multe surprize.



”Noi amenajăm carusel, va fi o zonă pentru copii. Anul trecut nu a fost posibil, însă în acest an ne-a reușit. Vor fi multe restaurante. Din câte știu, în acest an este recordul și vor fi peste 30 de restaurante. Toți vor pregăti diferite bucate. De aceea, aici nu doar se vor distra, dar și vor mânca bine.”



Festivalul va ţine două zile, 27 şi 28 august. Până în data de 21 august, biletele pot fi cumpărate la un preţ mai mic.