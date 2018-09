Cel mai mare dovleac din Moldova a fost ales astăzi la festivalul Bostaniada

Cel mai mare dovleac din Moldova a fost ales la festivalul Bostaniada, desfăşurat în satul Bălăbănești, raionul Criuleni. Acesta cântărește 505 kilograme și a crescut în satul Ratuș. Concurență i-a făcut un bostan de 415 kilograme. Ambii au fost recoltați de fermierul Vasile Spînu. Bărbatul a cumpărat semințele din Statele Unite. Pentru una a plătit 30 de dolari.



"La dânșii au crescut și mai mari, iar la noi mai mare nu am reușit. Anul trecut am crescut de 340 de kilograme, anul acesta am crezut că va fi peste 400", a spus Vasile Spînu, proprietarul celui mai mare dovleac.



Fermierul planifică să mai participe cu dovleacul gigant la câteva expoziții, după care îl va vinde cu 10 lei kilogramul. Pentru vizitatori au fost pregătite bucate din dovleac, toate asortate cu vin din recolta acestui an. Drept că plăcintele s-au lăsat aşteptate.



"Suntem puține și suntem primul an și nu avem experiență. Ne străduim cât mai repede", a spus o femeie.



– Carnea, la bărbați, tot timpul a fost preferată.

– Dar plăcintele cu bostan?

– Ele vin la desert.



"Încă nu am văzut aici nicăieri plăcinte cu bostan", a spus un turist.



De asemenea, vizitatorii au fost distrați de mai multe colective artistice din țară.



În cadrul festivalului a fost organizat și un târg de obiecte tradiționale și de produse cosmetice și alimentare. Pentru copilași, pentru toamnă avem făcute căciulițe, pentru tineret avem genți, avem colțurele, fețe de masă foarte frumoasă.



Avem ulei de dovleac, avem lavaș care conține făină din dovleac, avem însăși făina de dovleac degresată.



Festivalul Bostaniada a fost organizat pentru a șaptea oară consecutiv.