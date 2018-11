Cel mai mare concurs dedicat ştiinţei şi tehnicii şi-a deschis uşile şi în acest an la Chişinău (FOTOREPORT)

Cel mai mare concurs dedicat ştiinţei şi tehnicii şi-a deschis uşile şi în acest an la Chişinău. De data aceasta în cursă s-au înscris 16 echipe din România, Ucraina, dar şi din Moldova. În cadrul competiţiei, tinerii şi-au prezentat lucrările la care au muncit zile şi nopţi întregi.



Concursul din acest an le-a trezit interes şi studenţilor de la Universitatea Națională "Iurii Fedkovici " din Cernăuți. Tinerii au uimit pe cei prezenţi cu un robot care poate executa mai multe comenzi.



"Astăzi noi avem de prezentat două invenţii. Prima este o platformă cu manipulator care îndeplineşte comenzi precum: adu-mi, dă-mi. Am vrut să construim ceva interesant, ceva care arm fi putu face în realitate, un prototip", a spus participantul, Anatolii Amarii.



În competiţie s-au înscris şi studenţi de la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, care au prezentat un model reinventat de dronă.



"Drona este construită, are un şaseu de aluminiu. Poate să ridice o masă de până la 550 de grame, iar bateria are o autonomie de jumătate de oră. În mare parte cadrul a fost făcit de noi, sursa de alimetare."



O atenţie deosebită au atras şi participanţii din ţara noastră care au prezentat în cadrul concursului un robot pe nume Beta, creată după chipul uman.



"Este făcută din plastic, am 3-D printat-o şi este o clonă a omului. La acest priect am, lucrat timp de 2 luni şi ceva deoarece implementarea 3-D a fost destul de dificilă", a spus participantul, Cosmin Ciorbă.



Beta este construită după modelul robotului Sofia din China. Ea poate să vorbească în toate limbile și să dea din cap. Inginerii spun că pe viitor vor să-i facă şi un corp, pentru ca robotul să se poată mişca.



Potrivit organizatorilor, competiția are drept scop stimularea şi dezvoltarea creativității tinerilor pasionaţi de robotică.



"Anul acesta studenţii au venit cu foarte multe idei noi şi interesante. Principalul obiectiv a fost crearea unor dispozitive mobile, care să se mişcă cu o anumită viteză ţinând cont de exactitate. Defapt, de prezentarea lor depinde de unde vor lucra mai departe şi unde vor aplica cunoştinţele", a spus șefa Departamentului Informatică şi Inginerie UTM, Viorica Sudacevschi.



Costurile reduse, eficienţa şi consumul de energie au fost printre principalelel criterii de evaluare a lucrărilor prezentate în cadrul competiţiei.



"Se descurcă foarte bine şi dacă aţi observat sunt plini de emoţii. Juriului îi este cam complicat să analizeze pentru că toţi merită cele mai mari aprecieri. Sunt deja preconizate premii pentru locul I, II şi II, nu o sa plece nimeni neremunerat", a spus prorectorul pentru cercetare și doctorat UTM, Mircea Bernic.



Concursul „Earth Rover” este în acest an la cea de-a VI-a ediţie.