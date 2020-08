Cel mai longeviv prim-ministru din istoria Japoniei a demisionat

Prim-ministrul Japoniei a demisionat, vineri, motivând probleme de sănătate despre care spune că ar afecta capacitatea sa de a lua decizii în viitor, relatează BBC.

Șeful executivului nipon a mărturisit că a suferit timp de ani de zile de colită ulcerativă, o boală inflamatorie a intestinelor, iar situația sa s-a înrăutățit în ultimele luni. Demisia lui Abe vine după ce, anul trecut, a devenit cel mai longeviv prim-ministru al țării. Shinzo Abe conduce Japonia din 2012, însă a mai avut un mandat de un an între 2006 și 2007, moment în care a demisionat tot din motive de sănătate, scrie digi24.ro.

„Am decis să demisionez din funcția de prim-ministru, cu convingerea că nu pot continua în această funcție în condițiile în care nu am încredere că pot duce la bun sfârșit activitatea pe care mi-a încredințat-o poporul”, a spus Abe în cadrul unei conferințe de presă. „Vă cer scuze din adâncul inimii că în ciuda sprijinului pe care l-am primit din partea poporului japonez, plec din funcție deși mai am un an întreg de mandat, iar țara se confruntă cu pandemia de coronavirus”, a adăugat premierul nipon.

Mandatul lui Abe ar fi urmat să se încheie la termen în septembrie 2021. Oficiali din partidul său au dezmințit anterior zvonurile conform cărora Abe ar urma să demisioneze, insistând că starea de sănătate a premierului nipon este bună.

Marți, un oficial din guvernul japonez a insistat că Shinzo Abe își va continua mandatul până la expirarea acestuia.

Shinzo Abe este cunoscut ca fiind un conservator și naționalist. El a încercat, fără succes, pe perioada mandatului său să elimine clauza pacifistă din Constituția Japoniei care interzice țării să aibă o armată non-defensivă.