Cel mai longeviv club de baschet din Moldova, Gama Cahul a celebrat 25 de ani de la fondare

Sărbătoarea sportului la Cahul! Cel mai longeviv club de baschet din ţara noastră, Gama Cahul a celebrat 25 de ani de la fondare.



Clubul orașului din sudul ţării este unul dintre cele mai titrate din Republica Moldova, Gama având în palmares 3 titluri de campioană naţională, 5 Cupe ale Moldovei şi este prima deţinătoare a Supercupei Moldovei. Cu ocazia aniversării componenţii actuali ai clubului au fost premiaţi.



"A fost şi fericire, şi tristeţe, dar cel mai îmbucurător lucru pe care l-am realizat în aceşti 25 de ani este că am reuşit să menţinem în viaţă baschetul la Cahul. Astăzi activează Şcoala Sportivă, iar aici practică baschetul copiii", a menţionat Vasile Scutelnic, preşedinte Gama Cahul.



"Este un simbol. De fiecare dată când menţionăm ce are reprezentativ Cahulul la capitolul tineret şi sport, sigur spunem că avem trei ramuri care sunt importante, iar Gama este pe primul loc, pentru că este deţinătoarea Cupei la nivel naţional de mai mulţi ani", a precizat Nicolae Dandiş, primar de Cahul.



Alexei Ghimpu este baschetbalistul emblematic al clubului. El are 43 de ani şi este singurul care joacă pentru echipa cahuleană încă de la fondare.



"Am început să joc de la 15 ani la acest club. Am început atunci încă în prima ligă. Şi iată timp de 25 de ani a devenit un stil de viaţă. Ne antrenăm de două ori pe săptămână. Ne adunăm aici ca adevăraţi prieteni", a spus Alexei Ghimpu.



Aniversarea a fost însă umbrită de înfrângerea echipei Gama în faţa formaţiei Baschet-Club Rîbniţa. Timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, iar echipa din Cahul a pierdut în Over-Time cu scorul de 85-86. Gama a suferit astfel a doua înfrângere în această ediţie de campionat.



"Am pierdut azi şi nu ne simţim prea bine, dar nu e nimic grav. E sărbătoare pentru noi şi e plăcut că acest club a împlinit 25 de ani. Mult sau puţin, dar nu oricine se poate lăuda cu aşa ceva", a declarat Roman Rusu, baschetbalist Gama.



Gama Cahul va juca următorul meci din campionat săptămâna viitoare cu Speranţa Chişinău. Partida se va disputa în capitală.