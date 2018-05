Cel mai iubit dascăl din satul Larga: Profesoara Elena Știrbu, premiată de Fundaţia Edelweiss

Emoții de nedescris în ultima zi de școală la Gimnaziul din satul Larga, raionul Briceni.

Acolo a ajuns echipa Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" pentru a-i oferi un premiu Elenei Știrbu, managerului instituției de învățământ și profesoară de istorie.

Acțiunea a avut loc în cadrul concursului "Cel mai iubit dintre dascăli".



Elena Știrbu activează în gimnaziul din satul Larga timp de aproximaticv 30 de ani. Învățătoarea spune că este copleșită de curajul și insistența elevilor săi atunci când au decis să participe la concursul "Cel mai bun dascăl", lansat de Fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss".



"Am rămas surprinsă de ceea ce au făcut elevii în care sunt profesoară de istorie și educația civică. Vă spun sincer am auzit de acest concurs de la televizor. Nu am sesizat că poate să ajungă și la Larga, Briceni.Eu vreau să le mulțumesc pentru că au recunoștința și își aduc aportul la ceea ce realizezi în calitate de profesoară", a spus directorul gimnaziului din satul Larga, Elena Știrbu.



"Mulțumim Fundației "Edelweiss" pentru ocazia de a arăta dragostea noastră doamnei Elena, pentru că o iubim extrem de mult și suntem foarte recunoscători că am arătat acest lucru".



"Noi cu elevii am aflat de Fundația lui Vlad Plahotniuc și am decis să filmăm un filmuleț pentru acest concurs. Suntem foarte bucuroși că astăzi ne-a făcut o surpriză, cât nouă atât și profesorilor".



Gestul copiilor a fost apreciat și de alți pedagogi. Ei au ținut să mulțumească Fundației lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" pentru oportunitatea de a le aduce omagiu învățătorilor.



"Vreau să mulțumesc foarte mult acestei fundației fiindcă susține profesorii care merită și au succese remarcabile în profesia data", a spus profesoara Gimnaziului din satul Larga, Nina Pisnâi.



Profesoara de la Larga a fost ultimul dascăl felicitat în cadrul concursului.



"Cu mare drag, timp de zece luni, echipa Fundației lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" a mers prin țară pentru a premia zece dascăli. Am întâlnit în drumul nostru oameni minunați, profesori cu suflet mare care sunt iubiți și apreciați de elevi mai cu seamă pentru faptul cum pregătesc pentru fiecare etapă a vieții lor", a spus directorul executiv Fundația Edelweiss, Lidia Cucoș.



Fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" a lansat concursul "Cel mai iubit dintre dascăli" în luna septembrie. În cadrul lui, elevii trebuiau să filmeze un spot în care să spună de ce de ce profesorul lor este cel mai bun și să-l transmită Fundației.