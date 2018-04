Cel mai ghinionist hoţ din Chişinău. A băut până şi-a pierdut capul, apoi a încercat să spargă o bancă

Un tânăr a fost reținut de polițiștii Batalionului de Reacționare Operativă, după ce a încercat să spargă o bancă. Totul s-a întâmplat, după miezul nopţii, în sectorul Râșcani al Capitalei.

Potrivit poliţiştilor, suspectul, care era în stare de ebrietate, a distrus geamul de la uşa principală, iar când a intrat în interior s-a tăiat la o mână.

Alarma declanşată a alertat oamenii legii, care au ajuns rapid la faţa locului.

"Am depistat o persoană de gen masculin, care era rănită la cot. Persoana a fost reținută și adusă la inspectoratul de poliție pentru audieri", a declarat un poliţist.

Bărbatul este din Chișinău și locuiește chiar în preajma instituției bancare. El și-a recunoscut fapta.

"Am aruncat niște pietre în bancă și am intrat. Am fost servit și, mă rog, nu prea aveam... aveam nevoie de bani. Eram servit", a spus suspectul.

Din cauză rănii, acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar poliţia a deschis o cauză penală pentru tentativă de furt.