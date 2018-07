Cel mai frumos loc din Moldova, în patrimoniul UNESCO. Cum arată Rezervaţia Prutului de Jos (FOTOREPORT))

Rezervaţia "Prutul de Jos" din raionul Cahul a fost inclusă în patrimoniul mondial al UNESCO. Decizia a fost luată de organizaţie, după ce anul trecut Agenţia Moldsilva a depus o solicitare în acest sens.

Rezervaţia, care are o suprafaţă de 15 mii de hectare, este prima din ţară recunoscută la nivel internaţional.



"În rezervaţie de-a lungul timpului au fost identificate peste 196 de specii de păsări, dintre mamifere întâlnim 39 se specii. Referitor la speciile de reptile şi amfibieni sunt respectiv 9 şi 7 specii. Flora este reprezentată de 310 specii de plante", a spus şefa secţiei ştiinţe în cadrul rezervaţiei " Prutul de Jos ", Viorica Paladii.



Administraţia rezervaţiei susţine că se confruntă cu numeroase probleme şi speră că după recunoaşterea internaţională acestea vor scădea semnificativ.



"Am avut foarte multe probleme, cu infracţiuni de tot felul, dar acum s-au schimbat lucrurile. Lumea înţelege că nu mai e ceea ce a fost şi nu îşi permite să braconeze, să taie copaci", a spus directorul rezervaţiei "Prutul de Jos", Gheorghe Vasilache.



Până acum, protecţia rezervaţiei se realiza deja prin intermediul unui program recomandat dirijat de UNESCO.



"Eu sper foarte mult că prin această calificare sau această instituire să creştem numărul turiştilor în zonă, mai ales că zona este foarte frumoasă", a spus managerul de proiect pe instituirea Rezervaţiei Biosferice "Prutul de Jos ", Anatolie Rîșîna.



"Această rezervaţie încadrează mai multe arii naturale protejate de stat. În primul rând este rezervaţia ştiinţifică "Prutul de Jos" cu lacul Beleu, cel mai important, cel mai frumos lac, mediu acvatic din Republica Moldova", a spus Consultantul Superior a Direcţiei Politici în Biodiversitate, MADRM, Ala Rotaru.



Familia Saghin a revenit pe meleagurile natale tocmai din Siberia. Fraţii au fost ultima dată în Slobozia Mare, când erau mici, iar după 60 de ani s-au întors ca să vadă locurile de baştină.



"Este o zonă foarte frumoasă."



Şi aceşti tineri au venit din Chişinău ca să vadă rezervaţia din Cahul. Ei spun că deja de doi ani au visat să vadă aceste locuri.



"E foarte frumos, am rămas impresionată de cât de multe păsări sunt, de natură. E extraordinar "



În lume se numără peste 680 de rezervaţii biosferice care sunt recunoscute internaţional.