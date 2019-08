Cel mai frumos cal din ţară, ales în cadrul unui concurs organizat la şcoala de hipism din Chişinău

foto simbol

Cel mai frumos cal din ţară a fost ales în cadrul unui concurs organizat la şcoala de hipism din Chişinău. Patrupedul de rasă germană poartă numele Anghelius şi este îngrijit de o familie din Capitală. Acesta a fost ales din 20 de cai care au defilat asemenea modelelor pe podiumul improvizat pe hipodrom.



Premiul mare a fost luat de favoritul concursului. Anghelius are nouă ani şi până acum nu a dezamăgit niciodată stăpânii.



"Este un armăsar care se găseşte mai rar. El este o rasă germană Oldenburg are 9 ani. Aici se iau în considerare toate calităţile, frumuseţea, mersul la trap şi mersul la pas şi nobilitatea", a spus participanta, Ana-Maria Guţuleac.



Aprecierile au fost date de specialişti în zoologie.



Deşi a fost un concurs de frumuseţe, cai au primit note şi pentru rapiditate, dar şi corectitudinea executării comenzilor.

Spectatorii au rămas impresionaţi de cele văzute.



"Începutul a fost excepţional, atunci când luptău pe cai".



"Asemenea spectacole emoţionante nu mai poţi vedea nicăieri. Şi costumele sunt frumoase, totul este formidabil".



"Show Ringul" este un eveniment tradiţional şi are loc în fiecare an la sfârşit de august.



"De ce anume în această zi? Pentru că astăzi este este cinstită memoria sfinţilor Flora şi Laurus, despre care se spune că apără caii. Astăzi au participat 22 de cai la trei categorii de vârstă", a spus directorul Şcolii de Hipism, Alexandru Tîmciuc.



Show-ul a culminat cu spectacolul prezentat de Cleopatra Pavlovschi care, la ai săi 17 ani, a devenit vicecampion mondial la una dintre disciplinele de hipism.



"Acum vă prezint pe acest cal frumos, îl cheamă Bambuc el tot are 17 ani şi astăzi vă prezentăm djighitovka", a spus participanta, Cleopatra Pavlovschi.