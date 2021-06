Cel mai costisitor proiect de infrastructură rutieră din raionul Orhei a fost finalizat, în satul Tabăra

Enoriaşii şi turiştii vor ajunge mai uşor la Mănăstirea de călugărițe „Adormirea Maicii Domnului” din satul Tabăra. Asta după ce drumul ce duce la mănăstire a fost reconstruit în cadrul unui proiect important de infrastructură rutieră, implementat de Consiliul Raional Orhei. Proiectul, în valoarea de 14 milioane de lei, mai include reconstrucţia drumului de acces în locallitate, strada principală a satului şi strada ce duce către instituțiile de învățământ.

Localnicii din satul Tabăra, comuna Vatici, povestesc că, până acum, ori de câte ori ploua, drumul central din sat era practic impracticabil.



''A fost glod, se duceau copiii la şcoală prin glod mare, la grădiniţă, tare greu. Acum, mulţumesc, e foarte bine."



''S-a făcut spre binele satului, spre binele copiilor, pot merge la o grădiniţă, la o şcoală, pe un drum asfaltat, în pantofi curaţi. ''



Dumitru Ciobanu, primarul comunei Vatici ales din partea Partidului Şor, spune că, în total, au fost asfaltaţi în satul Tabăra doi kilometri şi jumătate de drum şi au fost amenajate trotuare pe o lungime de un kilometru şi jumătate.



DUMITRU CIOBANU, primarul comunei Vatici:''Sperăm că acest drum va ţine mult. Cetăţenii sun bucuroşi, în afară de drum li s-a făcut şi trotuare pentru securitatea personală a cetăţeanului. ''



Într-un comunicat de presă al Consiliului Raional Orhei se precizează că acesta este cel mai costisitor proiect de infrastructură realizat, în acest an, de autoritățile raionale din Orhei.



DINU ŢURCANU, preşedintele Raionului Orhei''Considerentele care au stat la baza acestei decizii sunt, în primul rând, necesitatea acestei investiţii dublată de potenţialul turistic enorm pe care-l are comuna Vatici. Suntem convinşi că plus valoarea acestui proiect nu se va lăsa mult aşteptată. ''



Potrivit autorităţilor, atât în satul Vatici, cât şi în celelalte două sate din comună, Curchi şi Vatici, urmază a fi costruite câte un teren de joacă pentru copii, în cadrul unui program raional.