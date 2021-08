Ruben Dias, cel mai bun fundaş al Europei în sezonul trecut, şi-a prelungit contractul cu Manchester City. Portughezul a semnat cu gruparea engleză până în 2027."Evident că sunt foarte fericit, mai ales că am reuşit să prelungesc contractul după o perioadă scurtă de când am ajuns aici. Cred că acest lucru demonstrează multe. Deci, sunt foarte fericit, în special, pentru că acest club a simţit încrederea pentru a face acest lucru cu mine. Mai sunt multe de făcut, multe calităţi de îmbunătăţit şi încă multe trofee de câştigat. Evident, am avut un sezon minunat, dar cel mai bun poate fi următorul. Totul începe de la zero şi trebuie să demonstrez din nou de ce sunt în stare", a declarat fotbalistul.Ruben Dias a fost achiziţionat de Manchester City de la Benfica anul trecut şi a devenit titular incontestabil la echipa antrenată de Pep Guardiola.Portughezul a câştigat titlul în Premier League cu "citadinii" şi s-a calificat în finala Ligii Campionilor.La finalul sezonului, Dias a cucerit mai multe premii individuale. Internaţionalul portughez a fost desemnat cel mai bun fotbalist în Premier League, precum şi jucătorul anului în Anglia.Săptămâna trecută a fost ales şi cel mai bun fundaş al sezonului în Europa.El a jucat 35 de meciuri şi a înscris un gol pentru Manchester City. Dias are în palmares şi 32 de partide în tricoul primei reprezentative a Portugaliei pentru care a înscris de 2 ori.