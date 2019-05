Cel mai bun barman din Moldova a fost desemnat aseară în cadrul finalei unui concurs național. Câştigătorul este Anton Comac, în vârstă de 26 de ani, originar din Orhei. Premiul mare este o călătorie în orașul Cognac din Franța. Bărbatul, care face cocktailuri de cinci ani, participă la concurs pentru a doua oară.

„ Anul acesta am depus mult efort, multă stăruință, m-am pregătit. M-am așteptat pentru locul întâi? Sigur că nu pentru că concurenții au fost foarte puternici, dar totuși undeva speram că o să fiu printre primele locuri”, a declarat Anton Comac, barman.





Chiar dacă profesia de barman este considerată una pentru bărbaţi, la concurs au participat şi trei fete.

Diana Lin, care a venit pentru prima oară la competiţie, spune că a utilizat mai multe tehnici pentru a ajunge la cel mai original cocktail. "Am decis să apelez la pere, folosite şi pentru prepararea băuturii Hennessy. Siropul este din floare de salcâm. Mă plimbam prin parc şi m-a cucerit aroma acestor flori, pe care le-am strâns, le-am fiert și am obținut siropul." „Fetele sunt foarte perseverente și ne demonstrează că nu există profesii care se despart pe sexe și ele au calitățile lor care le ajută să fie cele mai bune.”

Potrivit regulamentului, timp de două minute barmanii trebuiau să vorbească despre propriul cocktail, iar în alte şapte minute să-l prepare.





"Am fost în călătorie, asta a fost inspirat din caz real al vieții mele și așa și a apărut. L-am perfecționat, mereu a fost ceva, poate am adăugat ceva, poate am mai scăzut, dar în final a ieșit.”