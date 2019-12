CEL MAI BINE PLĂTIŢI ACTORI. Află ce sume fabuloase încasează

Harrison Ford este cel mai bine plătit actor dintr-un serial anul acesta. Cel puţin asta arată un clasament întocmit de revista americană Variety. Artistul se filmează în "The Staircase" şi va fi remunerat pentru fiecare serie cu 1,2 milioane de dolari.

Niciun episod în care apare Harrison Ford nu a fost încă lansat. El joacă rolul unui bărbat acuzat că şi-a ucis soţia.

Locul doi în topul celor mai bine plătiţi actori este ocupat de frumoasele Reese Witherspoon şi Kerry Washington. Cele două artiste se filmează în serialul "Little Fires Everywhere" şi primesc pentru un singur episod câte 1,1 miliarde de dolari.



Top trei a fost ocupat de patru actori care sunt răsplătiţi cu câte un milion de dolari pentru fiecare episod din serialele în care se filmează. Este vorba despre Steve Carell, Jeff Bridges, Nicole Kidman şi Jennifer Aniston, care se filmează acum în "The Morning Show".



Printre cel mai bine plătiţi actori din seriale se regăsesc Patrick Stewart, Julia Roberts, Jason Momoa şi Chris Evans.