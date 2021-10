Cel mai bătrân pacient VINDECAT de COVID-19 din Moldova are 100 de ani

"M-au tratat, mi-au făcut injecţii. Cam după 10 zile m-am vindecat, am simţit o uşurare, dar greutatea în organism a rămas. Şi treptat am început să mă simt mai bine.", a spus Vasili Reaboi, pacient vindecat de COVID-19.Fiul lui a decis să îl trateze la domiciliu, ceea ce a fost o adevărată provocare pentru medicul de familie."Paracetamol, vitamina C, zinc, vitamina D, gargarisme i-am prescris. Cardiomagnil a primit sistematic.", a explicat Angela Gorhman, medic de familie.Doctorul s-a consultat cu mai mulţi medici în privinţa tratamentului, iar de patru ori pe zi îl suna pentru a verifica evoluţia."A avut formă uşoară, însă a fost foarte complicat. Iniţial am vrut foarte mult să-l internez, însă el categoric a refuzat.", a spus medicul de familie.Şeful secţiei COVID de la Institutul de Medicină Urgentă cataloghează acest caz drept unic pentru Moldova."Vă daţi seama că acest om a trăit 90 de ani în aceeaşi casă, aceeaşi oameni şi pentru ei foarte mult contează confortul psihologic. Ei în secţiile COVID nu prea înţeleg ce se întâmplă cu oamenii în costume albe şi de ce ei aleargă în jurul lor.", a menționat Ion Cîvîrjîc, şef secţia Reanimare COVID-19 a IMU.Bărbatul crede că a învins virusul doar pentru că îi place sportul, motiv pentru care nu are nicio boală cronică la vârsta sa."Eu în fiecare zi fac efort fizic, merg câte 300 de metri în fiecare dimineaţă.", a spus Vasili Reaboi.Nora bărbatului recunoaşte că el are un singur viciu de care nu se poate debarasa nici la 100 de ani."Nu este capricios la mâncare, iubeşte orice. Singurul minus că iubeşte dulcele, după fructe este înnebunit. Cu dulcele eu lupt, dar deocamdată nu se primeşte.", Olesea Reaboi, nora bărbatului.Veteranul a luptat în al Doilea Război Mondial şi îşi aminteşte momentele dificile prin care a trecut în anii de război."Eram telefonist şi căram în spate o cutie de 10 kilograme şi un alt aparat de patru kilograme în mâini."Moş Vasile le recomandă oamenilor să asculte de medici."Vaccinul ajută oamenii. Vaccinurile sunt tot ce contează într-o pandemie şi este imposibil să trăieşti fără vaccin. Trebuie să ne imunizăm.", este îndemnul bărbatului.