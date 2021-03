Cel mai bătrân moldovean din ţară este o femeie de 111 ani din raionul Soroca. Cunoaşte povestea Alexandrei Dolghier

Cel mai bătrân moldovean din ţară este o femeie de 111 ani din raionul Soroca. Femeia, care s-a născut în 1909, spune că toata viaţa nu a băut nicio pastilă, nu a mâncat bucate alese, iar sportul său până la o sută de ani a fost prăşitul. Istoria sa, însă, nu este una despre o bătrâneţe fericită. Bătrâna, care în două săptămâni împlineşte 112 ani, este oarbă şi trăieşte de pe o zi pe alta într-o casă care a ars de cinci ori. Femeia spune că nu ar fi ajuns la această vârstă, dacă nu ar fi îngrijit de ea soţia nepotului său, în condiţiile în care toate rudele i-au decedat, iar statul a uitat de ea.

"Când eşti mai tânăr ţii dragă să trăieşti, dar mie ce mii dragă, dacă eu nimic nu văd, pe nimeni nu văd, achipui şi ascult doar pereţii."



Deşi Agenţia pentru Servicii Publice susţine că este cea mai vârstnică persoană din ţară, femeia spune cu lacrimi în ochi că nu-şi doreşte acest lucru. A părăsit-o auzul şi vederea acum un an, iar picioarele şi ele nu-i mai slujesc.



"Radio îl ascult toată ziulica, dar îl aud că face hîr hîr, dar eu ce îl aud ce zice? Toată ziua când pe o parte când pe alta, noaptea tot aşa, ce pot să fac dacă nimic nu pot face şi nu văd nimic."



Totuşi, ea spune că cei 111 ani nu o fac să se simtă bolnăvicioasă, în ciuda simţurilor pe care le-a pierdut.



"Ei nu mii rău tare, doar o coastă a început să mă doară de vreo două zile, dar aşa nu mii rău."



Femeia zice că zilele fără culorile vieţii şi fără vocile celor dragi, care de mult s-au stins, s-au transformat într-o eternitate nefericită.



"Nimeni nu mă întreabă, nimeni nu vorbeşte la mine."



Şi-a muncit pământurile până la o sută de ani pentru a avea ce mânca. Acum, când nu o mai poate face, de ea are grijă soţia unui nepot de-al ei. Femeia, care şi ea trăieşte greu, şi-ar dori să-i pună pe masă mâncare mai bună, măcar la bătrâneţe, însă nu are de unde.



"Mi-ar plăcea bun şi mult să mănânc, dacă nu-i, atunci ce îmi face, aia este de mâncare."



Bătrâna spune că nu s-a gândit vreodată că va ajunge la aşa o vârstă, prin câte încercări a fost supusă. A trecut prin război şi foamete, şi-a îngropat soţul, fraţii şi toţi copiii. Acum, fără niciun ajutor, încearcă să supraveţuiască cu o pensie de 1400 de lei, după ce a muncit decenii.



"Da ce dorinţă am, aş vrea să mor. Lasă că mai trăieşti mulţi ani înainte. Ihhi, valeu, valeu, Doamne fereşte, dacă până seară a da Domnul să mor şi aş scăpa."



Crede totuşi că a ajuns la această vârstă doar datorită genelor moştenite.



" - Eu în greu am trăit. - Ai ajuns mata la anii ăştia, nu ai mai trăit greu. - Ei, aşa a fost neamul nostru tare, nu au murit degrabă. Mama mea a trăit 96 de ani, dar am avut o soră, care la doar 86 de ani a murit."



Deşi a avut 100 de ani pentru a cunoaşte lumea, viaţa ei s-a rezumat doar la satul în care s-a născut, Slobozia Nouă. Şi asta pentru că nu a avut un salariu să-şi permită mari lucruri, iar pentru fiecare bucată de hrană a fost nevoită să muncească neîntrerupt la pământ.



"Nu am m-ai fost nicăieri puiule, decât aici. Am lucrat fără socoteală."



Chişinăul l-a văzut pentru prima oară la 110 ani, când a fost internată în spital după ce a fost muşcată de mai mulţi câini. Femeia care o îngrijeşte spune că a rămas în viaţă ca prin minune, însă pentru ea fiecare iarnă este o luptă de supraveţuire de a nu îngheţa de frig în zilele în care rămân fără lemne de foc.



"Vreo 10-15 mii de lei ardem pe an. Trebuie să încălzesc soba, ea tot achipuie soba să vadă e cald sau nu e cald."



Alexandra Dolghier trăieşte şi astăzi în casa pe care a ridicat-o cu mâinile sale. Îşi duce existenţa în saraiul care a ars de câteva ori, dar a fost reparat superficial. Şi casa sa a ars de cinci ori, însă acolo nu poate locui din cauza treptelor prea înalte.



"Casa celei mai vârstnice femei din țară se află la capătul civilizației. Aceasta locuiește aproape de pădure la câteva sute de metri de satul Slobozia Noua. Drumul aici este atât de rău încât nicio ambulanţă nu poate ajunge la femeie în caz de necesitate."



Pe 14 martie cea mai vârstnică femeie din ţară va deveni mai înţeleaptă cu încă un an - împlineşte 112 ani de când s-a născut. În acte are însă o altă dată şi asta pentru că în 1909 când s-a născut, mama ei a primit certificatul de naştere mai târziu cu o lună.



"Vreai să ajungi până la 120 de ani? - Valeu, valeu, până mâine să mă ia. - Aşa se roagă morţii sărmana."



Cei care îşi doresc să-i facă zilele mai bune o pot face prin intermediul numărului afişat la ecran. Potrivit Cartea Recordurilor Guinness, cea mai bătrână femeie de pe glob are 117 ani şi locuieşte în Japonia, care însă se bucură de o bătrâneţe fără griji, decât centenarii din ţara noastră.