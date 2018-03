Cel mai aşteptat meci din această săptămână din Liga Campionilor se va disputa pe Camp Nou. Barcelona a obţinut o remiză norocoasă la Londra, când a reuşit să egaleze după o gafă imensă în apărarea lui Chelsea. Chiar şi cu avantajul golului în deplasare, liderul autoritar din La Liga va avea cu siguranţă viaţă grea în faţa campioanei Angliei.



Şi fostul căpitan la catalanilor, Carles Puyol, crede că echipa pregătită de Ernesto Valverde trebuie să trateze cu maximă atenţie partida, din această seară, cu londonezii.

"Cred că Barcelona va obţine un rezultat bun, pentru că returul se dispută pe teren propriu, dar vom vedea ce se va întâmpla. Nu trebuie să fim prea încrezători, Chelsea are jucători foarte buni care cu siguranţă vor fi în formă, pregătiţi la maximum", a spus fostul jucător Barcelona, Carles Puyol.



Brazilianul Philippe Coutinho, care va urmări aceast meci din tribune pentru că nu are drept de joc în acest sezon al Ligii Campionilor după transferul de la Liverpool la Barca, crede că noua sa echipă este capabilă să se califice în următoare fază a competiţiei.



"Va fi un meci foarte greu. Chelsea are o echipă foarte bună. Am spus de multe ori că transferul la Barcelona a fost un pas mare pentru mine. Avem șansa să câștigăm multe trofee și vom lupta până la sfârșit pentru ele", a spus jucătorul Barcelona, Philippe Coutinho.



Fostul internaţional francez, Marcel Desailly, care a evoluat la Chelsea între 1998-2004, speră că "aristocraţii " vor avea o evoluţie reuşită şi vor obţine calificarea în sferturile Ligii.

"Cu siguranţă, partida de pe Camp Nou va fi una dificilă. Pe acest stadion mereu a fost o atmosferă incredibilă, va fi greu. Vrem să vedem un nou Chelsea, care să fie capabil să se apere bine şi să pună în dificultate adversarul", a spus fostul jucător Chelsea, Marcel Desaily.



Partida retur dintre Barcelona și Chelsea se va juca în această seară, şi va fi transmisă în direct de CANAL 3 cu începere de la ora 21.45.