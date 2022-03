Cei mai valoroși oameni de cultură din Republica Moldova, premiați în cadrul unei gale speciale

Compozitorul Eugen Doga, unul dintre legendele muzicii clasice mondiale s-a ales cu marele premiu de excelenţă pentru întreaga activitate. Disctinсţia i-a fost înmânată de premierul Natalia Gavriliţa.

Eugen Doga a ţinut să menţioneze că şi-a dedicat viaţa culturii, iar acum este mândru că operele sale sunt apreciate de o lume întreagă.

"Muzica este un mijloc universal de a uni lumea, de a apropia această lume, de a o îmbunătăţi, de a o face mai frumoasă. Când ies în scenă şi văd că lumea aplaudă, ştiţi, pentru artist este un mare mare lucru", a spus maestrul Eugen Doga.

Anul 2022 este unul cu totul deosebit pentru pianişti Anatolie Lapicus şi Iurie Mahovici. Soliştii Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici" împlinesc 30 de ani de când evoluează împreună. În tot acest timp, duetul lor a ajuns unul dintre cele mai apreciate şi cunoscute nu doar în Republica Moldova, dar şi peste hotarele ţării. Pianiştii s-au ales cu premiul "Gavriil Muzicescu" în domeniul muzicii.

"Am reuşit multe chestii interesante. Dar cel mai îmbucurător este că avem încă foarte multe planuri de realizat", a menționat Iurie mahovici, pianist.



"Cel mai mare succes pentru mine, în primul rând, faptul că am întâlnit împreună cu colegul meu, şi avem posibilitatea asta, practic toată viaţa să cântăm împreună", a precizat Anatolie Lapicus, pianist.

Scriitoarea Claudia Partole a fost premiată pentru merite deosebite în domeniul literaturii. Autoarea are semnate zeci de opere, dar totuşi recunoaşte că are una pe care o consideră deosebită.



"Acum, mai mult ca oricând s-ar fi potrivit un premiu pentru cartea "Floarea iubirii", o carte subţirică. Eu am scris despre cum am putea opri al treilea război mondial. Printr-o simplă floare a iubirii", a declarat Claudia Partole.



Artistul de balet din cadrul Teatrului Naţional de Operă şi Balet, Maria Bieşu, Alexandru Balan, a primit premiu în domeniul coreografiei, iar maestra Eudochia Robu, în cel al artelor plastice. În total, în cadrul galei au fost menţionaţi 20 de oameni ai artei.



"Decernarea premiilor Ministerului Culturii este o apreciere pentru acei oameni care în pofida presiunii acestor timpuri dificile îşi dedică viaţa căutării unor sensuri", a spus Alexandru Balan.



"Trebuie să luăm în consideraţie efortul oamenilor din domeniul culturii pentru că de ei depinde starea sufletească a întregului popor", a subliniat Sergiu Prodan, ministrul Culturii.

Premianţii s-au ales cu diplome, flori şi cu premii băneşti a câte 20 de mii de lei. Evenimentul a ajuns la cea de-a noua ediţie.