Cei mai puternici bărbaţi din ţară şi-au măsurat astăzi puterile la Campionatul Național de Armwrestling

Cei mai puternici bărbaţi și tineri din ţară şi-au măsurat, astăzi puterile la Campionatul Național de Armwrestling.

În cadrul evenimentului, a fost organizată și o competiție pentru sportivii cu nevoi speciale, care au demonstrat că nu există nici un impediment, atunci când cu adevărat îți dorești ceva. Câștigătorii marelui concurs s-au ales cu diplome și premii bănești.

La campionatul național de armwrestling s-au înregistrat 170 de bărbați. Unul dintre participanții este și Victor Malic. Acum 14 ani, acesta a suferit un grav accident rutier în urma căruia a rămas imobilizat în scaunul cu rotile. Cu toate acestea, bărbatul nu și-a pierdut pofta de viață.



"Am avut un accident dar nu lăsăm mâinile jos. 90 de procente în viața noastră acuma este în mâini.Anul acesta pentru prima dată particip.Din curiozitate chiar am venit", a spus participantul Victor Malic.



Victor Malic spune că s-a pregătit mult pentru acest campionat.



"Muncim zi de zi. Ne ocupăm cu sportul pur și simplu. Greutăți mai des", a spus participantul Victor Malic.



Antrenamentele interminabile le sunt cunoscute și altor sportivi. Constantin Gonțu are 17 ani și practică armwrestling de mai bine de un an. Adolescentul spune că o prestaţie bună nu ţine doar de putere ci şi de tehnica folosită.



"E important totul și viteza, și puterea.Am avut emoții", a spus participantul Constantin Gonțu.



Orele petrecute în sala de antrenamente trec foarte repede pentru Constantin Gonțu, care spune că visul să este să ajungă...



"La campionatul mondial."



La eveniment a fost prezent și deputatul democrat Constantin Țuțu, care s-a ales și cu o diplomă de gratitudine.



"Mesajul meu este foarte simplu. Trofee gratis niciodată nu se dau. Trebuie să muncească foarte mult.Nu am un anumit gen de sport pe care îl susțin. Susțin toate genurile de sport din Republica Moldova și toți sportivii", a spus deputatul PDM, Constantin Țuțu.



Câștigătorii vor pleca în luna mai la Campionatul European de Armwrestling, care va avea loc în orașul Sofia din Bulgaria.