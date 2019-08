Cei mai luxoşi bolizi, prezentaţi la Montrey Car Week 2019. Ce mașini au fost vedetele evenimentului

foto: whatsupmonterey.co

Cele mai rebele, luxoase şi rare maşini au fost expuse la Montrey Car Week din California, SUA. 200 de bijuterii pe patru roţi au cucerit privirile iubitorilor de adrenalină, care au venit la eveniment. Anul acesta, vedete au fost vehiculele electrice, precum şi cele ecologice. Lotus Evija, de producţie britanică, a fost prezentată drept cea mai rapidă din lume. Are două mii de cai putere şi poate accelera în mai puţin de trei secunde până la 96 de kilometri pe oră.



Maşina sportivă Lotus Evija va fi produsă în ediţie limitată, de doar 130 de exemplare. Preţul este unul pe măsură - două milioane de dolari. Designul include două tuneluri pe fiecare parte a spatelui cabinei, care contribuie la reducerea presiunii aerului.



"Este o maşină full-electrică, foarte frumoasă. Ea a fost concepută pentru a fi aerodinamică, ceea ce permite, crearea forţei de apăsare şi reducerea încetinirii. Evident, asta o face să fie performantă", a spus Phil Popham, reprezentant Lotus.



O altă bijuterie inedită pe patru roţi a fost prezentată de Drako Motors, la fel electrică. Aceasta va fi disponibilă în vânzare începând cu anul viitor şi va costa nu mai puţin de un milion de dolari. Cei de la Bentley nu au putut lipsi de la ediţia din acest an, mai ales că aniversează un centenar de când sunt pe piaţă. S-au prezentat cu o maşină autonomă, care se poate deplasa singură, în timp ce şoferul se relaxează.



"Am păstrat stilul care ne-a consacrat, pe propriul ADN, care a permis clienţilor noştri să aibă parte de călătorii frumoase, emoţionante şi, clar, de primă clasă.", a zis Brett Boydell, designer interior al companiei Bentley.



Au strălucit, la propriu, şi alţi bolizi notorii, precum Bugatti sau Lamborghini. Ediţia de anul viitor a Montrey Car Week din California va avea loc în perioada 10-16 august.