Cei mai curajoși angajaţi ai MAI au participat la o competiţie sportivă în memoria poliţiştilor căzuţi la datorie

Probe de foc în parcul "La Izvor" pentru angajaţii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne. Cei mai buni poliţişti au alergat, au sărit peste obstacole, au înotat şi au tras în ţintă la o competiţie sportivă în memoria camarazilor căzuţi la datorie.



- Hai, hai..

- Încă un pic, hai Igor..

- Hai Grişanea...

- Bravo!

- Mişcă mai repede...



Participanţii au trebuit să treacă 13 probe, toate contra cronometru. Pentru a face faţă, ei s-au pregătit intens.



"Cel mai greu a fost momentul după care am aruncat pentru a nimeri în ţintă, după aceasta la pornire picioarele nu mă mai ţineau", a spus Grigorie Chitanu, poliţist.



- Greu v-a fost?

- Foarte greu. Aproximativ o lună ne-am pregătit tot aici pe loc.



Deja de patru ani, cele mai bune rezultate le demonstrează salvatorii de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

- Pentru IGSU! URA! URA! URA!



"Suntem foarte bucuroşi, băieţii au foarte multe emoţii. Suntem foarte încurajaţi şi sperăm la anul tot să fim pe primul loc", a spus Ion Prigorschi, locotenent majos IGSU.



"Suntem la cea de-a patra victorie. De fapt eu sunt mândru de colegii mei care au obţinut an de an aceste victorii", a spus Mihail Harabagiu, şeful IGSU.



Poliţiştii au fost susţinuţi de rude, dar şi antrenori.



"Pregătirile s-au desfăşurat aici la lac, pe loc. Toţi au depus efortul, respectiv s-a văzut rezultatele", a spus Grigorie Romanciu, specialist superior în formarea profesională a DP.



"Emoţii şi înainte de start şi în timpul concursului, bineînţeles e fratele meu."



Să le ureze succes la competiţii a venit şi ministrul Afacerilor Interne.



"Sunt nişte probe nu simple din punctul meu de vedere care totuşi demonstrează şi arată capacitatea reală a colegilor noştri. Cândva aveam favoriţi în echipă, astăzi ca ministru de interne la toţi ţin în egală măsură", a spus Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne.



La cea de-a 68-a ediţie a întrecerilor organizate sub egida MAI, au participat peste 200 de angajaţi din toate subdiviziunile.