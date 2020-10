Cei mai buni viticultori moldoveni au cules premii. Evenimentul fost transmis online

În acest an, sărbătorim Ziua Naţională a Vinului altfel. Degustările nu se mai fac în centrul Chişinăului, ci acasă, alături de familie şi prieteni, iar sloganul este "Eu deVin sărbătoare". Totuşi, organizatorii nu au putut renunţa la premierea celor mai buni din sectorul vitivinicol. Evenimentul a fost urmărit online de oamenii care au vrut să ciocnească un pahar cu vin pentru cei care întregul an au muncit pe podgorii şi în crame.Aşadar, în acest an, marele premiu în domeniu a ajuns la "Rădăcini Wines" care s-a afirmat pe arena internaţională."Avem pieţe de desfacere foarte şi foarte interesante pentru noi, pieţe foarte calitative din punct de vedere a cerinţelor. Suntem foarte prezenţi pe piaţa Marii Britanie şi pentru noi, piaţa asiatică.""Cel mai iscusit oenolog al anului" a fost desemnat Anatolie Codjebaş. De 25 de ani, el veghează la producerea vinului la una din întreprinderile vinicole din sudul ţării care ajunge nu doar în magazinele din ţară, ci şi în cele din Polonia, Cehia sau Statele Unite sau China."Acest an a fost, ca pentru toţi, unul dificil din cauza COVID-19, a secetei şi a recoltei mici. Dar dacă e să vorbim despre calitatea vinului, acesta va fi de calitate."După decenii de muncă, cercetătorul principal de la Institutul de Hoticultură şi Tehnologii Alimentare, Gheorghe Savin, a primit medalia "Vinul Moldovei. O legendă Vie". El a făcut parte din echipa care a creat soiuri noi de struguri, printre care şi "Moldova"."Prin aceste soiuri se diminuează numărul de tratamente chimice aproape în jumătate, ceea ce înseamnă mai puţin pressing chimic asupra faunei, florii şi, în definitiv, asupra genoului uman, asupra sănătăţii."Datorită celor dedicaţi culturii vitivinicole, străinii se gândesc la un pahar de vin nobil atunci când aud de Moldova."Rezultatele vorbesc de la sine. Anul trecut, au fost exportate vinuri în umă totală de 200 de milioane de dolari. Este mult, puţin? Avem unde creşte."În acest an, sărbătorim vinul moldovenesc cu mai puţin fast. Totuşi, cea mai mare răsplată pentru producători este să ciocnim, de Ziua Naţională a Vinului, un pahar de vin."În mare măsură, datorită acestui eveniment, ţara noastră s-a poziţionat pe un loc de cinste pe harta turismului vitivinicol a lumii. Din cauza situaţiei dificile din acest an care este legată de pandemia provocată de COVID-19, sectorul este foarte responsabil."Premii au mai ajuns şi la alte vinării, cum ar fi "Chateau Vartely", "Valul lui Traian" şi"Purcari." În Capitală, organizatorii s-au limitat la o expoziţie cu etichete de vin de colecţie.